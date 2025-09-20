Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit - Antena Sport

Prima ligă din România se află în primele 10 campionate din Europa în ceea ce privește demiterile din stagiunea 2024/25. Competiția din țara noastră se află în top alături de altele din Serbia, Cipru sau Croația.
Țările balcanice domină topul realizat de specialiști.
Liga 1, poziție înaltă în clasamentul demiterilor
Statisticienii de la Football Meets Data au luat la rând toate campionatele de pe “bătrânul continent” și au analizat câți antrenori au fost demiși în medie în fiecare țară în sezonul trecut. Ulterior, au realizat ierarhia și au tras o concluzie, și anume că zona de sud-est a Europei e una dificilă pentru tehnicieni.
România, țară considerată și ea în zona balcanică, se află pe locul 7 în topul în care au fost incluse toate țările europene. În medie, 1,4 antrenori au fost demiși sezonul trecut în Liga 1, un campionat cu 16 cluburi.
Pe primul loc în acest clasament ieșit din comun se află primul eșalon din Serbia, unde doi tehnicieni au fost demiși în medie sezonul trecut. Podiumul e completat de Cipru și Croația, iar o apariție la care nu mulți s-ar fi așteptat este cea a Ligii Portugal, campionatul lusitan transmis în AntenaPLAY.
🙅♂️ Average coach dismissals per club in 2024/25:
2.0 🇷🇸 SuperLiga
1.9 🇨🇾 First Division
1.6 🇭🇷 HNL
1.6 🇧🇬 Parva Liga
1.6 🇹🇷 Süperlig
1.4 🇧🇦 Premijer liga
1.4 🇷🇴 Superliga
1.4 🇦🇱 Kategoria Superiore
1.4 🇵🇹 Primeira
1.3 🇲🇰 Prva Liga
South-East Europe is tough for coaches
📷 UEFA pic.twitter.com/GRyBSIVDtW
— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 20, 2025
În această competiție, 1,4 antrenori au fost demiși în medie sezonul trecut, la fel ca în România. La polul opus, printre cele mai conservatoare campionate cu antrenorii lor sunt cele din Irlanda (0,5), Danemarca (0,5) și Islanda (0,4).
Top 10 campionate la nivel de demiteri în Europa
- Serbia – 2
- Cipru – 1,9
- Croația – 1,6
- Bulgaria – 1,6
- Turcia – 1,6
- Bosnia și Herțegovina – 1,4
- România – 1,4
- Albania – 1,4
- Portugalia – 1,4
- Macedonia de Nord – 1,3
