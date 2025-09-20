Românii, specialiști la demiteri în Europa. Liga 1, în Top 10 al unui clasament inedit - Antena Sport

Prima ligă din România se află în primele 10 campionate din Europa în ceea ce privește demiterile din stagiunea 2024/25. Competiția din țara noastră se află în top alături de altele din Serbia, Cipru sau Croația.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Țările balcanice domină topul realizat de specialiști.

Liga 1, poziție înaltă în clasamentul demiterilor

Statisticienii de la Football Meets Data au luat la rând toate campionatele de pe “bătrânul continent” și au analizat câți antrenori au fost demiși în medie în fiecare țară în sezonul trecut. Ulterior, au realizat ierarhia și au tras o concluzie, și anume că zona de sud-est a Europei e una dificilă pentru tehnicieni.

România, țară considerată și ea în zona balcanică, se află pe locul 7 în topul în care au fost incluse toate țările europene. În medie, 1,4 antrenori au fost demiși sezonul trecut în Liga 1, un campionat cu 16 cluburi.

Pe primul loc în acest clasament ieșit din comun se află primul eșalon din Serbia, unde doi tehnicieni au fost demiși în medie sezonul trecut. Podiumul e completat de Cipru și Croația, iar o apariție la care nu mulți s-ar fi așteptat este cea a Ligii Portugal, campionatul lusitan transmis în AntenaPLAY.