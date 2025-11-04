Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid - Antena Sport

Publicaţiile spaniole au concluzionat că arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a decis corect să nu îi acorde penalty lui Liverpool la faza controversată din minutul 30 al meciului cu Real Madrid.
Dominik Szoboszlai a şutat, iar balonul l-a atins în mână pe Tchouameni. Iniţial Istvan Kovacs acordase lovitură liberă de la marginea careului, a fost chemat la VAR şi după ce a revăzut faza pe monitor a decis să dea minge de arbitru.
Marca: “Kovacs a stabilit că mâna lui Tchouameni a fost lipită de corp”
“Istvan Kovacs și-a întors decizia pentru că Tchouameni avea mâna lipită de corp”, a scris Mundo Deportivo.
“În camera VAR au observat că mingea a fost jucată cu mâna în careu. Kovacs a revăzut faza și a stabilit că mâna lui Tchouameni a fost lipită de corp, așa că a întors decizia”, a reacţionat Marca.
“Tchouameni a avut mâna în poziția naturală, aproape de corp, și a deviat mingea în careu. Nu a fost penalty. Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă și a revăzut faza la monitor”, au fost de părere spaniolii de la Archivo VAR.
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Fanii lui Liverpool l-au atacat dur pe arbitrul român pe reţelele de socializare după ce a decis să nu îi acorde penalty echipei lui Slot, în urma fazei controversate din minutul 30.
“Fotbalul e corupt, ce le-a făcut Real Madrid arbitrilor e o glumă, Istvan Kovacs trebuie arestat pentru această decizie”, a fost una dintre cele mai dure reacţii de pe X.
“Arbitrul de astăzi, Istvan Kovacs, a oficiat meciuri pe Anfield de două ori. Împotriva lui PSG la începutul acestui an și a lui Real Madrid acum câțiva ani. Liverpool a pierdut ambele meciuri”, a comentat altcineva.
“Istvan Kovacs este unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut vreodată”, a scris altcineva.
