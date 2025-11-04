Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid - Antena Sport

Publicaţiile spaniole au concluzionat că arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a decis corect să nu îi acorde penalty lui Liverpool la faza controversată din minutul 30 al meciului cu Real Madrid.

Dominik Szoboszlai a şutat, iar balonul l-a atins în mână pe Tchouameni. Iniţial Istvan Kovacs acordase lovitură liberă de la marginea careului, a fost chemat la VAR şi după ce a revăzut faza pe monitor a decis să dea minge de arbitru.

Marca: “Kovacs a stabilit că mâna lui Tchouameni a fost lipită de corp”

“Istvan Kovacs și-a întors decizia pentru că Tchouameni avea mâna lipită de corp”, a scris Mundo Deportivo.

“În camera VAR au observat că mingea a fost jucată cu mâna în careu. Kovacs a revăzut faza și a stabilit că mâna lui Tchouameni a fost lipită de corp, așa că a întors decizia”, a reacţionat Marca.

“Tchouameni a avut mâna în poziția naturală, aproape de corp, și a deviat mingea în careu. Nu a fost penalty. Istvan Kovacs a dictat lovitură liberă și a revăzut faza la monitor”, au fost de părere spaniolii de la Archivo VAR.