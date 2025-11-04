Seară imperială în UCL (LIVE SCORE). Liverpool - Real Madrid și PSG - Bayern, capete de afiș. Man joacă și el - Antena Sport

Liga Campionilor revine cu noi meciuri de gală care urmează să se dispute în etapa a patra a competiției. Seara de marți oferă câteva meciuri extrem de interesante, la care se adaugă o partidă la care vor fi cu siguranță atenți urmăritorii stranierilor, deoarece Dennis Man poate ieși din nou în evidență în tricoul lui PSV.

Grupa Ligii Campionilor oferă nouă partide care mai de care mai spectaculoase, însă două dintre ele sunt de-a dreptul “stelare”. De la ora 22:00, Liverpool o întâlnește pe Real Madrid pe Anfield într-un meci care poate marchează revenirea lui Trent Alexander-Arnold pe stadionul echipei unde și-a petrecut toată cariera de senior până la semnarea contractului de pe Bernabeu. La aceeași oră, PSG și Bayern Munchen își dau întâlnire pe Parc des Princes în reeditarea finalei UCL din 2020.

Etapa a 4-a din Liga Campionilor, ziua 1 LIVE SCORE

Până la cele două meciuri “de gală”, seara începe cu alte două dueluri interesante. De la 19:45, Napoli o înfruntă pe Eintracht Frankfurt, în timp ce Slavia Praga o primește pe terenul ei pe Arsenal.

La ora 22:00 se va mai disputa și meciul dintre Olympiacos și PSV Eindhoven, iar ochii românilor vor fi pe Dennis Man, care în ultima perioadă a fost în formă. Fotbalistul de 27 de ani a marcat și a oferit o pasă decisivă la ultimul meci din Eredivisie, iar în etapa precedentă de Champions League a înscris două goluri în poarta celor de la Napoli.

În ceea ce privește meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Real Madrid, acesta va fi al șaptelea duel între cele două din ultimii patru ani și jumătate. Cea mai importantă confruntare din această perioadă a fost finala UCL din 2022, câștigată de “galatici” cu 1-0, iar ultima partidă directă s-a încheiat cu victoria “cormoranilor” cu scorul de 2-0 în faza ligii, anul trecut.