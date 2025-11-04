Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB

Publicat: 4 noiembrie 2025, 9:13

Mirel Rădoi şi Zeljko Kopic / Sport Pictures

Vara aceasta, FCSB a fost aproape de a-l aduce pe Mario Tudose, fundaşul central al celor de la FC Argeş. Piteştenii deţin însă 50% din drepturile jucătorului de 20 de ani, cealaltă jumătate aparţinând celor de la Benfica.

Din acest motiv, suma pe care FCSB ar fi plătit-o pentru transferul lui Mario Tudose ar fi ajuns doar pe jumătate la FC Argeş. După ce Gigi Becali a anunţat că nu mai este interesat de acesta, Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir.

Universitatea Craiova şi Dinamo îl vor pe Mario Tudose

Potrivit iamsport.ro, Universitatea Craiova vrea să aducă întăriri iarna aceasta pentru titlu, iar Mario Tudose reprezintă o variantă foarte bună pentru echipa lui Mihai Rotaru. Mai mult, Tudose este o soluţie şi pentru regula U21.

La scurt timp după ce a apărut această informaţie, un alt club a intrat pe fir. Potrivit gsp.ro, Dinamo este şi ea interesată de serviciile lui Mario Tudose, în condiţiile în care “câinii” au probleme în ceea ce priveşte fundaşii centrali.

Mai mult, echipa lui Zeljko Kopic vrea să continue să aducă tineri de perspectivă, după ce Cătălin Cîrjan, Cristi Mihai, Alexandru Musi sau Adrian Mazilu au ajuns la echipă în ultimul an şi jumătate.

Recent, Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, a anunţat că a existat o discuţie pentru Mario Tudose de la o formaţie din Liga 1, dar nu a existat o ofertă concretă:

“A fost o discuție pentru Mario Tudose din SuperLigă, dar nu s-a primit nicio ofertă. Nu, nu de la FCSB, de la o altă echipă care se luptă pentru play-off. Nu am acceptul lor să vă spun, dar nu este nici Rapid. Nu este vorba de FCSB”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

  • 17 meciuri a jucat Mario Tudose în toate competiţiile în acest sezon pentru FC Argeş
  • 700.000 de euro este cota de piaţă a lui Mario Tudose, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
