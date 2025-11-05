UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool - Real Madrid 1-0! - Antena Sport

Închide meniul
UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!

Publicat: 5 noiembrie 2025, 0:43

Publicat: 5 noiembrie 2025, 0:43

Momentul controversat din minutul 30 al meciului Liverpool - Real Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs - captura digisport.ro

UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0.

În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.

UEFA a explicat decizia lui Istvan Kovacs de a nu da penalty în prima repriză a meciului Liverpool – Real Madrid 1-0

“Mingea a atins brațul stâng al jucătorului cu numărul 14 al echipei Real Madrid, care era aproape de corp, într-o poziție naturală”, a transmis UEFA, într-un comunicat.

Fostul arbitru român Marius Avram a fost şi el de părere că Istvan Kovacs a procedat corect neacordând lovitură de la 11 metri pentru Liverpool.

L-a chemat să îi arate că nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi în mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafața de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.

Dacă cei din video operating room ar fi considerat că hențul e sancționabil, i-ar fi comunicat direct că e în suprafața de pedeapsă, fără să îl mai cheme să vizioneze faza”, a declarat Marius Avram pentru gsp.ro.

Întrebaţi despre această fază, şi Gică Craioveanu, Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au concluzionat că decizia lui Istvan Kovacs a fost cea corectă.

Liverpool – Real Madrid 1-0, cu Istvan Kovacs la centru. Românul, decizie controversată! Toate rezultatele

Liga Campionilor a revenit cu noi meciuri de gală. Istvan Kovacs a fost la centru în Liverpool – Real Madrid 1-0. Arbitrul român a avut o decizie grea în minutul 30, la un şut al lui Szoboszlai, care l-a lovit în mână pe Tchouameni. Kovacs a dictat iniţial lovitură liberă de la marginea careului, apoi, după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, a decis minge de arbitru. Decizia a stârnit numeroase reacţii, atât din partea englezilor, cât şi a spaniolilor. Thibaut Courtois a avut o prestaţie excelentă, reuşind să închidă poarta Realului, în afară de momentul în care Alexis Mac Allister a înscris singurul gol al meciului, în minutul 61.

Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoareParizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
Seara a fost una “nebună” în UEFA Champions League. Luis Diaz a dat două goluri în PSG – Bayern Munchen 1-2, dar a fost eliminat. Dennis Man a evoluat 58 de minute în Olympiacos – PSV 1-1. Campioana Olandei a egalat în prelungiri.

Toate rezultatele de marţi din Liga Campionilor:

  • Napoli – Eintracht Frankfurt 0-0
  • Slavia Praga – Arsenal 0-3
  • Atletico Madrid – Royale Union Saint-Gilloise 3-1
  • Bodo/Glimt – AS Monaco 0-1
  • Juventus – Sporting Lisabona 1-1
  • Liverpool – Real Madrid 1-0
  • Olympiacos – PSV 1-1
  • Paris Saint-Germain – Bayern Munchen 1-2
  • Tottenham – FC Copenhaga 4-0
