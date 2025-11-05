UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool - Real Madrid 1-0! - Antena Sport

UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0.

În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.

UEFA a explicat decizia lui Istvan Kovacs de a nu da penalty în prima repriză a meciului Liverpool – Real Madrid 1-0

“Mingea a atins brațul stâng al jucătorului cu numărul 14 al echipei Real Madrid, care era aproape de corp, într-o poziție naturală”, a transmis UEFA, într-un comunicat.

Fostul arbitru român Marius Avram a fost şi el de părere că Istvan Kovacs a procedat corect neacordând lovitură de la 11 metri pentru Liverpool.

„L-a chemat să îi arate că nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi în mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafața de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.