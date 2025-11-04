Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nebunie în PSG - Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi

Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 23:02

Comentarii
Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi

Cartonaș roșu arătat în PSG - Bayern / Getty Images

Prima repriză a partidei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a fost plină cu de toate. Bavarezii conduc la pauză cu scorul de 2-0, însă evoluează și în inferioritate numerică, după ce Luis Diaz a fost eliminat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Extrema campioanei Germaniei a văzut cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Hakimi, asta deși inițial centralul arătase galben. După consultarea VAR, acesta și-a modificat decizia.

Luis Diaz, eliminat în PSG – Bayern! Hakimi a ieșit în lacrimi de pe teren

A fost nebunie totală marți seară în prima repriză a partidei din Paris Saint Germain și Bayern Munchen, din etapa a patra a fazei principale de UEFA Champions League.

Bavarezii au deschis scorul în minutul 4 prin Luis Diaz și tot columbianul a fost cel care a majorat avantajul oaspeților, 28 de minute mai târziu. În finalul primei reprize, extrema lui Vincent Kompany a părăsit terenul.

Diaz a comis un fault din spate asupra lui Hakimi, iar fundașul marocan a părăsit terenul în lacrimi, după ce timp de minute bune a primit îngrijiri medicale pe gazon.

Reclamă
Reclamă

Inițial, centralul a arătat cartonașul galben, însă, după ce a fost sesizat din camera VAR, a mers să revadă imaginile. Acesta a revenit asupra deciziei și l-a eliminat pe marcatorul celor două goluri ale lui Bayern.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
Fanatik.ro
De ce a ales Novak Djokovic să-și părăsească țara și să se mute în Grecia. Motivul neașteptat: „Sunt minunate”
22:57
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
22:42
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League
22:33
Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali”
22:11
LIVE TEXTLiverpool – Real Madrid 0-0, cu Istvan Kovacs arbitru. PSG – Bayern 0-2. Man, titular la PSV
21:59
“Sper să fie definitiv” Anunţul lui Mihai Stoica despre transferurile lui Louis Munteanu şi Emerllahu la FCSB
21:47
Uluitor! A devenit cel mai tânăr debutant din UEFA Champions League
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 4 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 5 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”