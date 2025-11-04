Nebunie în PSG - Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi - Antena Sport

Prima repriză a partidei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a fost plină cu de toate. Bavarezii conduc la pauză cu scorul de 2-0, însă evoluează și în inferioritate numerică, după ce Luis Diaz a fost eliminat.

Extrema campioanei Germaniei a văzut cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Hakimi, asta deși inițial centralul arătase galben. După consultarea VAR, acesta și-a modificat decizia.

Luis Diaz, eliminat în PSG – Bayern! Hakimi a ieșit în lacrimi de pe teren

A fost nebunie totală marți seară în prima repriză a partidei din Paris Saint Germain și Bayern Munchen, din etapa a patra a fazei principale de UEFA Champions League.

Bavarezii au deschis scorul în minutul 4 prin Luis Diaz și tot columbianul a fost cel care a majorat avantajul oaspeților, 28 de minute mai târziu. În finalul primei reprize, extrema lui Vincent Kompany a părăsit terenul.

Diaz a comis un fault din spate asupra lui Hakimi, iar fundașul marocan a părăsit terenul în lacrimi, după ce timp de minute bune a primit îngrijiri medicale pe gazon.