Nebunie în PSG - Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi - Antena Sport

Prima repriză a partidei dintre Paris Saint Germain și Bayern Munchen a fost plină cu de toate. Bavarezii conduc la pauză cu scorul de 2-0, însă evoluează și în inferioritate numerică, după ce Luis Diaz a fost eliminat.
Extrema campioanei Germaniei a văzut cartonașul roșu pentru un fault asupra lui Hakimi, asta deși inițial centralul arătase galben. După consultarea VAR, acesta și-a modificat decizia.
Luis Diaz, eliminat în PSG – Bayern! Hakimi a ieșit în lacrimi de pe teren
A fost nebunie totală marți seară în prima repriză a partidei din Paris Saint Germain și Bayern Munchen, din etapa a patra a fazei principale de UEFA Champions League.
Bavarezii au deschis scorul în minutul 4 prin Luis Diaz și tot columbianul a fost cel care a majorat avantajul oaspeților, 28 de minute mai târziu. În finalul primei reprize, extrema lui Vincent Kompany a părăsit terenul.
Diaz a comis un fault din spate asupra lui Hakimi, iar fundașul marocan a părăsit terenul în lacrimi, după ce timp de minute bune a primit îngrijiri medicale pe gazon.
Inițial, centralul a arătat cartonașul galben, însă, după ce a fost sesizat din camera VAR, a mers să revadă imaginile. Acesta a revenit asupra deciziei și l-a eliminat pe marcatorul celor două goluri ale lui Bayern.
