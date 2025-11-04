Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: "Cel puţin cât e acolo" - Antena Sport

Florin Gardoş, fost campion al României cu FCSB, exclude o colaborare cu fosta sa echipă. Cel puţin pentru moment. Fostul fundaş a împlinit recent 37 de ani şi a absolvit programul UEFA de Master în Management Sportiv.
FCSB îşi caută în această perioadă un director sportiv, iar numele lui Florin Cernat a fost vehiculat. După ce a obţinut diploma de la UEFA, Florin Gardoş a fost întrebat dacă ar reveni la fosta sa echipă în postura de director sportiv, dar răspunsul său a surprins.
Florin Gardoş nu vrea să lucreze la FCSB atâta timp cât Gigi Becali conduce clubul
În acest moment, Florin Gardoş nu ia în calcul o revenire la FCSB, chiar dacă vrea să înceapă să lucreze în fotbal. Cu toate acestea, el nu se vede la campioana României atâta timp cât clubul este condus de Gigi Becali:
“Au fost doi ani în care m-am plimbat prin Europa, prin America de Nord, prin Brazilia. Acum, mi-aș dori să încep să lucrez în fotbal. La FCSB nu m-aș vedea. Cel puțin cât e domnul Becali, nu cred”, a declarat Florin Gardoş, potrivit sport.ro.
Rămâne de văzut ce director sportiv va găsi FCSB. Chiar dacă Florin Cernat este în pole-position pentru acest post, preşedintele celor de la FC Voluntari, clubul la care se află Cernat în prezent, a anunţat că ilfovenii nu vor să renunţe la el.
Gigi Becali a anunțat, după victoria cu U Cluj, scor 2-0, că Florin Cernat va ajunge la FCSB dacă se va înțelege cu Florentin Pandele în privința unei plecări de la Voluntari: „Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!”, a spus Gigi Becali.
Florin Gardoş a jucat la FCSB în perioada 2010 – 2014, îmbrăcând de 122 de ori tricoul roş-albastru. În cariera sa, Gardoş a mai jucat la Satu Mare, Concordia Chiajna, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iaşi şi Academica Clinceni.
