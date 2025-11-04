Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: "Cel puţin cât e acolo" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo”

Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 8:37

Comentarii
Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: Cel puţin cât e acolo

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Florin Gardoş, fost campion al României cu FCSB, exclude o colaborare cu fosta sa echipă. Cel puţin pentru moment. Fostul fundaş a împlinit recent 37 de ani şi a absolvit programul UEFA de Master în Management Sportiv.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB îşi caută în această perioadă un director sportiv, iar numele lui Florin Cernat a fost vehiculat. După ce a obţinut diploma de la UEFA, Florin Gardoş a fost întrebat dacă ar reveni la fosta sa echipă în postura de director sportiv, dar răspunsul său a surprins.

Florin Gardoş nu vrea să lucreze la FCSB atâta timp cât Gigi Becali conduce clubul

În acest moment, Florin Gardoş nu ia în calcul o revenire la FCSB, chiar dacă vrea să înceapă să lucreze în fotbal. Cu toate acestea, el nu se vede la campioana României atâta timp cât clubul este condus de Gigi Becali:

“Au fost doi ani în care m-am plimbat prin Europa, prin America de Nord, prin Brazilia. Acum, mi-aș dori să încep să lucrez în fotbal. La FCSB nu m-aș vedea. Cel puțin cât e domnul Becali, nu cred”, a declarat Florin Gardoş, potrivit sport.ro.

Rămâne de văzut ce director sportiv va găsi FCSB. Chiar dacă Florin Cernat este în pole-position pentru acest post, preşedintele celor de la FC Voluntari, clubul la care se află Cernat în prezent, a anunţat că ilfovenii nu vor să renunţe la el.

Reclamă
Reclamă

Gigi Becali a anunțat, după victoria cu U Cluj, scor 2-0, că Florin Cernat va ajunge la FCSB dacă se va înțelege cu Florentin Pandele în privința unei plecări de la Voluntari: „Nu pot să-i iau angajatul finului. Nu fac asta!”, a spus Gigi Becali.

Florin Gardoş a jucat la FCSB în perioada 2010 – 2014, îmbrăcând de 122 de ori tricoul roş-albastru. În cariera sa, Gardoş a mai jucat la Satu Mare, Concordia Chiajna, Southampton, Universitatea Craiova, Poli Iaşi şi Academica Clinceni.

Fructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramulFructul care a devenit o marfă rară. Miezul se vinde cu 50-55 de lei kilogramul
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Observator
Cine a fost muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
Fanatik.ro
„E adevărat că ați fost lucrat la CFR Cluj?”. Cristi Balaj, reacție neașteptată în direct: „Am întors și celălalt obraz”
10:36
Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: “Nu ne plimba prin Liga 2”
10:07
Real Madrid, omagiu pentru Diogo Jota înainte de meciul cu Liverpool. Gestul emoționant al lui Alexander-Arnold
10:06
“Vrei să devii antrenoare?” Simona Halep a răspuns fără să stea pe gânduri
9:17
Un jurnalist din Italia l-a dat de gol pe Dan Șucu. Legenda care așteaptă “unda verde” să semneze cu Genoa
9:13
Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
8:43
Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 4 Adevărul despre demisia lui Mirel Rădoi. Mihai Rotaru: “Şi am încheiat” 5 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 6 Trei jucători, daţi afară de la FCSB! Gigi Becali a anunţat lista neagră
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie