Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii - Antena Sport

Victor Angelescu, acționarul minoritar al celor de la Rapid, a vorbit în cadrul unei emisiuni despre campania de mercato de iarnă pe care o pregătesc giuleștenii și a dezvăluit că echipa va face unul sau două transferuri. Fără să dea nume, oficialul a descris genul de jucător pe care clubul vrea să îl aducă în “fereastra” de transferuri de pe urma căreia își pot forma un lot complet pentru a se bate la titlul mult visat.

Angelescu a declarat că Rapid își dorește să aducă un decar, respectiv un mijlocaș care să fie diferit față de ce are Costel Gâlcă în lot în momentul de față. În plus, acționarul minoritar și-a exprimat dorința ca niciun jucător de bază să nu părăsească echipa la jumătatea sezonului.

Rapid caută decar. Anunțul lui Victor Angelescu

În ultimele meciuri, Rapid a alternat mai mulți jucători pe postul de mijlocaș ofensiv, cel care ar trebui să reprezinte ideea de decar. Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Claudiu Petrila sau Rareș Pop au fost rotiți de Costel Gâlcă pe poziția respectivă, însă se pare că alb-vișiniii vor să aducă un jucător de un alt profil față de cei de menționați anterior.

“Vrem un mijlocaş care să fie alt stil, un număr 10 care să fie diferit de ce avem. Dar depinde şi de ce se va întâmpla la iarnă, dacă pleacă cineva.

Noi, acum, avem pe listă un mijlocaş, un număr 10, ne dorim să fie alt stil acel mijlocaş. Dar nu ştim, vom vedea ce se întâmplă. Noi ne dorim să nu plece nimeni din jucătorii importanţi dar vom vedea, mai sunt meciuri, poate se mai accidentează. O să vedem atunci. O să facem 1-2 transferuri“, a spus Angelescu, potrivit primasport.ro.