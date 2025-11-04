Salariul imens pe care i l-a cerut Louis Munteanu lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: "Ce faci cu ceilalți?" - Antena Sport

Gigi Becali își dorește să dea o adevărată lovitură în iarnă și să îi aducă la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu în schimbul a 4,5 milioane de euro. În cadrul unei intervenții TV, patronul de la FCSB a menționat cât de mare este salariul pe care și-l dorește atacantul “feroviarilor”, o sumă care ar destabiliza total vestiarul din punctul de vedere al finanțatorului campioanei en-titre.

Becali a dezvăluit că Munteanu își dorește să încaseze nu mai puțin de 60.000 de euro pe lună, dublu față de cât încasează Florin Tănase, care este cel mai bine plătit fotbalist din vestiarul lui Elias Charalambous. Conducătorul roș-albaștrilor a menționat că e dispus să negocieze cu atacantul de 23 de ani pentru a-i scădea din pretenții, deși nu știe cât de mult poate să coboare cerințele sale.

Salariul cerut de Louis Munteanu la FCSB, un risc pentru Gigi Becali

Louis Munteanu și-ar dori să fie în prim-plan la FCSB din punct de vedere financiar dacă va semna cu roș-albaștrii, a mai menționat Gigi Becali. Finanțatorul crede că o astfel de schimbare radicală de nivel salarial ar crește pretențiile altor oameni de bază, iar echipa ar putea fi destabilizată.

“Tu ești patron de club, iar Louis Munteanu îți cere 60.000 de euro pe lună, tu îi dai? Ai bani, ești în locul meu. Îi dai? Negociezi, dar dacă nu mai poți să negociezi… Să zicem că faci gestul ăsta, tu îți distrugi toată șandramaua.

Ce faci cu ceilalți jucători? Nu poți să îi dai 60.000 de euro, că după vine Bîrligea sau Olaru… Tănase ia mai mult. El ia 30.000 pe lună, dar are bonusuri.