Salariul imens pe care i l-a cerut Louis Munteanu lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: "Ce faci cu ceilalți?" - Antena Sport

Gigi Becali își dorește să dea o adevărată lovitură în iarnă și să îi aducă la pachet de la CFR Cluj pe Louis Munteanu și pe Lindon Emerllahu în schimbul a 4,5 milioane de euro. În cadrul unei intervenții TV, patronul de la FCSB a menționat cât de mare este salariul pe care și-l dorește atacantul “feroviarilor”, o sumă care ar destabiliza total vestiarul din punctul de vedere al finanțatorului campioanei en-titre.
Becali a dezvăluit că Munteanu își dorește să încaseze nu mai puțin de 60.000 de euro pe lună, dublu față de cât încasează Florin Tănase, care este cel mai bine plătit fotbalist din vestiarul lui Elias Charalambous. Conducătorul roș-albaștrilor a menționat că e dispus să negocieze cu atacantul de 23 de ani pentru a-i scădea din pretenții, deși nu știe cât de mult poate să coboare cerințele sale.
Salariul cerut de Louis Munteanu la FCSB, un risc pentru Gigi Becali
Louis Munteanu și-ar dori să fie în prim-plan la FCSB din punct de vedere financiar dacă va semna cu roș-albaștrii, a mai menționat Gigi Becali. Finanțatorul crede că o astfel de schimbare radicală de nivel salarial ar crește pretențiile altor oameni de bază, iar echipa ar putea fi destabilizată.
“Tu ești patron de club, iar Louis Munteanu îți cere 60.000 de euro pe lună, tu îi dai? Ai bani, ești în locul meu. Îi dai? Negociezi, dar dacă nu mai poți să negociezi… Să zicem că faci gestul ăsta, tu îți distrugi toată șandramaua.
Ce faci cu ceilalți jucători? Nu poți să îi dai 60.000 de euro, că după vine Bîrligea sau Olaru… Tănase ia mai mult. El ia 30.000 pe lună, dar are bonusuri.
Dacă nu vrea jucătorul așa? El a zis că vrea să ia cel mai mare salariu, să fie numărul 1. Dacă, de exemplu, în seara asta cazi la pace cu el pe 45.000, iar apoi îți cere 60.000“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
Între timp, Neluțu Varga a venit la rândul său cu o reacție și l-a catalogat pe Emerllahu drept “netransferabil”, dorind să obțină o sumă mult mai mare în schimbul lui.
Ce crede Gabriel Torje despre salariul cerut de Louis Munteanu la FCSB
Prezent și el în cadrul emisiunii la care a vorbit Gigi Becali, Gabriel Torje a oferit și el o reacție în acest sens și a declarat că Munteanu și-ar merita banii pe care i-a cerut, deoarece nu și-a pierdut valoarea.
“Da, din punctul meu de vedere, merită (n.r. Louis Munteanu, salariu de 60.000 de euro pe lună). Acum se face o discrepanță mare. Poate să crească în valoare.
Valoarea lui Louis Munteanu nu s-a pierdut. Jucătorul de anul trecut merita și mai mult de 60.000 de euro pe lună“, a spus fostul jucător.
