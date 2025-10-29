Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: "O perioadă destul de grea pentru noi" - Antena Sport

Momentul în care Sănătatea a condus cu 1-0, iar Stevanovic a marcat în propria poartă, a şocat arena. Imediat după autogol, suporterii Universității prezenți la meci au aplaudat în picioare reușita Sănătății, dar ulterior au început să huiduie. Golul adversarilor a dus-o la lacrimi pe o susținătoare a trupei pregătite de Mirel Rădoi. Tânăra afectată de scor a fost chiar soţia lui Laurenţiu Popescu, Alexandra.

La finalul partidei, portarul oltenilor a venit să-şi consoleze iubita. “Ştiu că a plâns, mi-a spus acum”, a declarat Laurenţiu Popescu.

Alexandra a povestit ce a dus-o la lacrimi. Fără să dea multe detalii, ea a spus că traversează şi o perioadă grea. “Eu nu am ştiut că a fost autogol… Chiar şi aşa, e deranjat să-şi vezi soţul că ia gol, mai ales că a fost o perioadă destul de grea pentru noi. Mă bucuram să termine meciul fără să ia gol. Mă bucur că au câştigat”, a spus emoţionată soţia lui Laurenţiu Popescu.

În prima etapă a grupelor Cupei României, Universitatea Craiova s-a impus în faţa Sănătăţii Cluj, scor 4-1.