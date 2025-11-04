Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos - PSV - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) nu a mai avut realizări în meciul cu Olympiacos, la fel ca în partidele cu Napoli şi Fortuna Sittard.
Man a evoluat 58 de minute în partida lui PSV cu campioana Greciei, fiind înlocuit cu Couhaib Driouech. Cu Napoli Dennis Man a reuşit o “dublă”, iar cu Fortuna Sittard a reuşit un gol şi a dat un assist.
Dennis Man nu a mai repetat prestaţiile excelente din meciurile cu Napoli şi Fortuna Sittard
Dacă în jocurile cu Napoli şi Fortuna Sittard Dennis Man a fost MVP, în partida cu Olympiacos nu a reuşit să iasă în evidenţă.
Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 6.2 jucătorului român. Man a trimis două şuturi spre poartă. Niciun balon trimis de el în partida cu Olympiacos nu a prins spaţiul porţii. Man a avut un procentaj de 84% al paselor reuşite. A pasat de 19 ori, iar 16 pase şi-au atins ţinta. Man a atins mingea de 32 de ori, a încercat 4 driblinguri, ieşindu-i numai unul şi a pierdut mingea de 8 ori.
Gelson Martins a marcat pentru Olympiacos în minutul 17 al meciului cu PSV.
Dennis Man este una dintre marile noastre speranţe pentru duelul crucial al tricolorilor din Bosnia, care va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. România va încheia grupa H de calificare la World Cup 2026 cu San Marino, într-un meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
