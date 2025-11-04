Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos - PSV - Antena Sport

Dennis Man (27 de ani) nu a mai avut realizări în meciul cu Olympiacos, la fel ca în partidele cu Napoli şi Fortuna Sittard.

Man a evoluat 58 de minute în partida lui PSV cu campioana Greciei, fiind înlocuit cu Couhaib Driouech. Cu Napoli Dennis Man a reuşit o “dublă”, iar cu Fortuna Sittard a reuşit un gol şi a dat un assist.

Dennis Man nu a mai repetat prestaţiile excelente din meciurile cu Napoli şi Fortuna Sittard

Dacă în jocurile cu Napoli şi Fortuna Sittard Dennis Man a fost MVP, în partida cu Olympiacos nu a reuşit să iasă în evidenţă.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 6.2 jucătorului român. Man a trimis două şuturi spre poartă. Niciun balon trimis de el în partida cu Olympiacos nu a prins spaţiul porţii. Man a avut un procentaj de 84% al paselor reuşite. A pasat de 19 ori, iar 16 pase şi-au atins ţinta. Man a atins mingea de 32 de ori, a încercat 4 driblinguri, ieşindu-i numai unul şi a pierdut mingea de 8 ori.

Gelson Martins a marcat pentru Olympiacos în minutul 17 al meciului cu PSV.