Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos - PSV - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos – PSV

Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos – PSV

Bogdan Stănescu Publicat: 4 noiembrie 2025, 23:39

Comentarii
Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos – PSV

Momentul în care Dennis Man e schimbat în Olympiacos - PSV - Profimedia Images

Dennis Man (27 de ani) nu a mai avut realizări în meciul cu Olympiacos, la fel ca în partidele cu Napoli şi Fortuna Sittard.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Man a evoluat 58 de minute în partida lui PSV cu campioana Greciei, fiind înlocuit cu Couhaib Driouech. Cu Napoli Dennis Man a reuşit o “dublă”, iar cu Fortuna Sittard a reuşit un gol şi a dat un assist.

Dennis Man nu a mai repetat prestaţiile excelente din meciurile cu Napoli şi Fortuna Sittard

Dacă în jocurile cu Napoli şi Fortuna Sittard Dennis Man a fost MVP, în partida cu Olympiacos nu a reuşit să iasă în evidenţă.

Site-ul de specialitate sofascore.ro i-a acordat nota 6.2 jucătorului român. Man a trimis două şuturi spre poartă. Niciun balon trimis de el în partida cu Olympiacos nu a prins spaţiul porţii. Man a avut un procentaj de 84% al paselor reuşite. A pasat de 19 ori, iar 16 pase şi-au atins ţinta. Man a atins mingea de 32 de ori, a încercat 4 driblinguri, ieşindu-i numai unul şi a pierdut mingea de 8 ori.

Gelson Martins a marcat pentru Olympiacos în minutul 17 al meciului cu PSV.

Reclamă
Reclamă

Dennis Man este una dintre marile noastre speranţe pentru duelul crucial al tricolorilor din Bosnia, care va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. România va încheia grupa H de calificare la World Cup 2026 cu San Marino, într-un meci care va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
Fanatik.ro
Otopeni, mai scump decât Heathrow: cât te costă cu adevărat să mănânci în aeroportul din România, față de Londra, Madrid sau Roma
23:22
Reacţia spaniolilor după ce Istvan Kovacs i-a refuzat un penalty lui Liverpool cu Real Madrid
23:11
LIVE TEXTLiverpool – Real Madrid 1-0, cu Istvan Kovacs arbitru. Decizie controversată luată de român. PSG – Bayern 0-2
23:02
Nebunie în PSG – Bayern! A marcat de două ori, dar a fost eliminat pentru un fault grosolan. Adversarul, în lacrimi
22:57
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
22:42
Alertă la PSG! Balonul de Aur a ieșit în minutul 25 al meciului cu Bayern, din Champions League
22:33
Talpan a ieşit la atac după victoria din instanţă cu FCSB: “Fără mine Steaua nu mai exista. Era la Becali”
Vezi toate știrile
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 4 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 5 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi”