Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool - Real Madrid 1-0! - Antena Sport

Românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut un meci uşor în duelul “de lux” dintre Liverpool şi Real Madrid, încheiat cu victoria “cormoranilor”, la limită, cu 1-0.

În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.

Marius Avram: “Decizia finală e cea corectă”

Fostul arbitru român Marius Avram e de părere că Istvan Kovacs a procedat corect neacordând lovitură de la 11 metri pentru Liverpool.

„L-a chemat să îi arate că nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi în mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafața de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.

Dacă cei din video operating room ar fi considerat că hențul e sancționabil, i-ar fi comunicat direct că e în suprafața de pedeapsă, fără să îl mai cheme să vizioneze faza”, a declarat Marius Avram pentru gsp.ro.