Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool - Real Madrid 1-0! - Antena Sport

Românul Istvan Kovacs (41 de ani) nu a avut un meci uşor în duelul “de lux” dintre Liverpool şi Real Madrid, încheiat cu victoria “cormoranilor”, la limită, cu 1-0.
În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.
Marius Avram: “Decizia finală e cea corectă”
Fostul arbitru român Marius Avram e de părere că Istvan Kovacs a procedat corect neacordând lovitură de la 11 metri pentru Liverpool.
„L-a chemat să îi arate că nu e henț sancționabil, pentru că întâi îi vine în picior, apoi în mâna apropiată de corp, pe care jucătorul și-o trage. Fiind în suprafața de pedeapsă a trebuit să îl cheme să îi arate elementele de mai sus. Decizia finală e cea corectă.
Dacă cei din video operating room ar fi considerat că hențul e sancționabil, i-ar fi comunicat direct că e în suprafața de pedeapsă, fără să îl mai cheme să vizioneze faza”, a declarat Marius Avram pentru gsp.ro.
Întrebaţi despre această fază, Gică Craioveanu, Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au susţinut şi ei că Istvan Kovacs a luat decizia corectă. “Nu este penalty”, a spus Gică Craioveanu pentru digisport.ro. “Este henţ, dar nu este lovitură de la 11 metri”, a fost de părere Ionel Dănciulescu. “Nu ai cum să dai”, a susţinut vehement Ilie Dumitrescu, pentru sursa citată.
Liga Campionilor a revenit cu noi meciuri de gală. Istvan Kovacs a fost la centru în Liverpool – Real Madrid 1-0. Arbitrul român a avut o decizie grea în minutul 30, la un şut al lui Szoboszlai, care l-a lovit în mână pe Tchouameni. Kovacs a dictat iniţial lovitură liberă de la marginea careului, apoi, după ce a urmărit faza pe monitorul VAR, a decis minge de arbitru. Decizia a stârnit numeroase reacţii, atât din partea englezilor, cât şi a spaniolilor. Thibaut Courtois a avut o prestaţie excelentă, reuşind să închidă poarta Realului, în afară de momentul în care Alexis Mac Allister a înscris singurul gol al meciului, în minutul 61.
Seara a fost una “nebună” în UEFA Champions League. Luis Diaz a dat două goluri în PSG – Bayern Munchen 1-2, dar a fost eliminat. Dennis Man a evoluat 58 de minute în Olympiacos – PSV 1-1. Campioana Olandei a egalat în prelungiri.
Toate rezultatele de marţi din Liga Campionilor:
- Napoli – Eintracht Frankfurt 0-0
- Slavia Praga – Arsenal 0-3
- Atletico Madrid – Royale Union Saint-Gilloise 3-1
- Bodo/Glimt – AS Monaco 0-1
- Juventus – Sporting Lisabona 1-1
- Liverpool – Real Madrid 1-0
- Olympiacos – PSV 1-1
- Paris Saint-Germain – Bayern Munchen 1-2
- Tottenham – FC Copenhaga 4-0
