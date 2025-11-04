Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: "Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: "Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul"

Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: "Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul"

Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”

Publicat: 4 noiembrie 2025, 13:38

Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul

Valeriu Iftime / Sport Pictures

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a vorbit despre echipele care pot ajunge în play-off, după ce echipa sa a încheiat pe primul loc turul sezonului regulat. Moldovenii au remizat luni seară pe terenul celor de la Petrolul Ploieşti, scor 0-0.

Chiar dacă puteau să se distanţeze de Rapid, care a remizat la Craiova, punctul obţinut pe Ilie Oană a fost suficient pentru FC Botoşani, pentru a reveni pe primul loc. Botoşani şi Rapid sunt la egalitate de puncte, ambele cu câte 32, dar echipa lui Leo Grozavu are un golaveraj mai bun.

Valeriu Iftime a numit echipele care vor ajunge în play-off: “E clar”

După ce echipa sa a devenit surpriza primei părţi a campionatului, Valerie Iftime a numit echipele care vor ajunge în play-off. Chiar dacă FCSB a avut un început dezastruos de campionat, formaţia roş-albastră este la doar trei puncte distanţă de locul 6.

De asemenea, Iftime e convins că Rapid, Universitatea Craiova şi Dinamo au şi ele locul asigurat în primele şase, urmând ca Oţelul Galaţi, FC Argeş şi Farul Constanţa să se lupte pentru ultimul bilet:

“Sigur vine FCSB-ul, e clar că Rapid, Craiova, Dinamo, noi, FCSB-ul. Oțelul e bună, între Oțelul, Argeș și Farul.

Oțelul mi se pare că e o echipă bună. Vă dați seama, ce a ajuns Botoșaniul. Să spună cine intră în play-off. Mi se par cei de la Galați buni, nu știu dacă o să aibă stabilitatea financiară.

Farul e obișnuit să joace sus și Argeșul care are o echipă bună”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

Pentru FC Botoşani urmează acum o nouă deplasare, la Ovidiu, pe terenul celor de la Farul Constanţa. După pauza internaţională, la Botoşani va veni Dinamo.

