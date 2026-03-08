"Simt că putem să fim campioni". Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid - Universitatea Craiova 1-1 - Antena Sport

Alex Dobre s-a arătat extrem de mulțumit de atitudinea arătată de el și colegii săi în derby-ul etapei din Liga 1, Rapid – Universitatea Craiova. Chiar dacă echipa sa nu a plecat cu cele trei puncte din Giulești, căpitanul a spus că el și colegii săi pot cuceri titlul la final de sezon.

Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga 1. Nicușor Bancu și Alex Dobre au marcat golurile care au decis soarta partidei din Giulești.

Declarația dată de Alex Dobre după Rapid – Universitatea Craiova 1-1

După meci, Alex Dobre a venit la flash-interviu și a spus de ce ar avea nevoie în plus echipa sa ca să ajungă campioana României, lucru în care crede și el după meciul de duminică seara. Căpitanul echipei lui Gâlcă a vorbit printre altele și despre incidentul în care o butelie cu gaz lacrimogen ar fi fost deschisă din greșeală de un jandarm, obligându-l pe Mircea Lucescu să plece mai devreme.

“Mă bucur enorm pentru că am avut o atitudine bună din partea tuturor, suporterii au fost extraoridinari și le mulțumesc din suflet, atât eu, cât și colegii mei, că au fost în număr atât de mare alături de noi. Ne doream victoria, mă bucur că am reușit să luăm și un punct, dar trebuie să fructificăm mai bine fazele pe care le avem în play-off și să reușim să luăm trei puncte.

Consider că avem o șansă reală. În această seară s-a văzut, dacă luptăm și suntem unul lângă altul, cu siguranță putem fi acolo sus și să reușim ceva frumos sezonul ăsta. să luăm campionatul. Devenise foarte greu să respiri, mă usturau ochii atât pe mine cât și pe jucătorii celor de la Craiova , discutam și cu ei. A fost bine că s-a oprit pentru că am reușit să ne hidratăm și să revenim la normal.