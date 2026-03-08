Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci - Antena Sport

Jandarmii au comis o greşeală incredibilă la meciul dintre Rapid şi Universitatea Craiova, 1-1, în minutul 63 al partidei de pe Giuleşti, în urma căreia Rapid va porni play-off-ul la două puncte în spatele oltenilor.

În repriza secundă, jandarmii au folosit gazele lacrimogene. Un gest făcut din greşeală de un om al legii. Un lucru care i-a afectat vizibil pe toţi fanii de pe arenă, dar şi pe colegii acestuia, susţine gsp.ro.

Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti

Mircea Lucescu a fost de asemenea afectat, mai ales în contextul stării de sănătate a seleţionerului. Il Luce a fost nevoit să părăsească de urgenţă arena de pe Giuleşti.

Fanii de la Tribuna II au devenit irascibili şi şi-au folosit fularele pentru a putea respira mai bine.

Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate

Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia.