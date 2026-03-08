Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci - Antena Sport

Închide meniul
Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 22:25

Fumigene Craiova - Sport Pictures

Jandarmii au comis o greşeală incredibilă la meciul dintre Rapid şi Universitatea Craiova, 1-1, în minutul 63 al partidei de pe Giuleşti, în urma căreia Rapid va porni play-off-ul la două puncte în spatele oltenilor.

În repriza secundă, jandarmii au folosit gazele lacrimogene. Un gest făcut din greşeală de un om al legii. Un lucru care i-a afectat vizibil pe toţi fanii de pe arenă, dar şi pe colegii acestuia, susţine gsp.ro.

Mircea Lucescu a fost de asemenea afectat, mai ales în contextul stării de sănătate a seleţionerului. Il Luce a fost nevoit să părăsească de urgenţă arena de pe Giuleşti.

Fanii de la Tribuna II au devenit irascibili şi şi-au folosit fularele pentru a putea respira mai bine.

Mircea Lucescu, prima apariție publică după problemele de sănătate

Mircea Lucescu și-a făcut prima apariție publică după problemele de sănătate care au pus sub semnul întrebării mult timp prezența sa pe banca naționalei României la barajul cu Turcia.

Antrenorul de 80 de ani este prezent la derby-ul etapei din Liga 1 dintre Rapid și Universitatea Craiova.

Chiar înainte de startul partidei din Giulești, pe transmisie au apărut imagini cu Lucescu, lângă care se aflau Mihai Stoichiță și “Jerry Gane”, directorul tehnic FRF și secundul naționalei. Lângă “Il Luce” a fost surprins și Anghel Iordănescu, cel care a fost pe banca României în trei mandate diferite.

