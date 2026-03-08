Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. "Meme a pregătit biroul" - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit ce maşinărie pregăteşte la FCSB, una cu care să devină învincibilă în Liga 1. Mirel Rădoi, Adi Ilie, Mihai Stoica şi alţi scouteri vor aduce la echipă cei mai buni jucători.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali admite că nu se va mai implica la alcătuirea echipei sau la transferuri, iar trioul format din Stoica, Adi Ilie şi Mirel Rădoi va avea mână liberă. Un lucru care nu s-a mai întâlnit de mult timp la gruparea roş-albastră.

Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie

“Să vedem cum mă acomodez. Trebuie o nouă eră, nu mai merge cu instinct. Dacă vrei Champions League, nu mai vedem cu jucători de la UTA, de la Galaţi, că vedem noi. Nu numai el.

Meme deja a făcut biroul, vor fi 4-5 oameni. Vor monitoriza. Va veni şi Adi Ilie şi ei vor face tot. Eu mă voi duce la mănăstire, să facă ei totul. Nu se poate, omul să vină să te ajute şi tu să îţi baţi joc. Eu am vorbit acum o săptămână şi cu Piţurcă. Nu vreau să mă mai cert.

Noi ne gândim la lucruri pe termen lung. Ăsta e doar un ajutor. Trebuie să văd jocul echipei. Că de calificat în Conference, nu cred că e mare greutate. Ca să iei locul 7, baţi pe UTA. Stăm 3 luni de zile, ne punem la masă. Nu mă mai cert cu finul meu”, a spus Becali, citat de digisport.ro.