Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. "Meme a pregătit biroul" - Antena Sport

Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”

Dan Roșu Publicat: 8 martie 2026, 22:49

Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. Meme a pregătit biroul

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a dezvăluit ce maşinărie pregăteşte la FCSB, una cu care să devină învincibilă în Liga 1. Mirel Rădoi, Adi Ilie, Mihai Stoica şi alţi scouteri vor aduce la echipă cei mai buni jucători.

Becali admite că nu se va mai implica la alcătuirea echipei sau la transferuri, iar trioul format din Stoica, Adi Ilie şi Mirel Rădoi va avea mână liberă. Un lucru care nu s-a mai întâlnit de mult timp la gruparea roş-albastră.

“Să vedem cum mă acomodez. Trebuie o nouă eră, nu mai merge cu instinct. Dacă vrei Champions League, nu mai vedem cu jucători de la UTA, de la Galaţi, că vedem noi. Nu numai el.

Meme deja a făcut biroul, vor fi 4-5 oameni. Vor monitoriza. Va veni şi Adi Ilie şi ei vor face tot. Eu mă voi duce la mănăstire, să facă ei totul. Nu se poate, omul să vină să te ajute şi tu să îţi baţi joc. Eu am vorbit acum o săptămână şi cu Piţurcă. Nu vreau să mă mai cert.

Noi ne gândim la lucruri pe termen lung. Ăsta e doar un ajutor. Trebuie să văd jocul echipei. Că de calificat în Conference, nu cred că e mare greutate. Ca să iei locul 7, baţi pe UTA. Stăm 3 luni de zile, ne punem la masă. Nu mă mai cert cu finul meu”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Mirel Rădoi are mână liberă la FCSB

Singurul lucru pe care Becali i l-a interzis lui Rădoi este să dea oameni afară din staff. Prima decizie a fostului selecţioner este de a nu avea o conferinţă de prezentare la noua echipă. Rădoi îl va avea alături de el şi pe fiul său, Denis Rădoi, în funcţia de analist.

“Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat. După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară. Să facă ce vrea el şi gata.

Nu vrea omul nicio prezentare. A zis că vine să mă ajute că sunt doar două luni şi jumătate. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a spus Becali, în exclusivitate pentru Antena Sport.

