Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid - Antena Sport

Elvir Koljic, atacantul Rapidului venit de la Universitatea Craiova în vară, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul derby-ului care a pus față în față primele două echipe din clasamentul Ligii 1. Bosniacul a încercat să vină să salute suporterii olteni, însă aceștia au respins total inițiativa și l-au înjurat.
Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga 1, scor 1-1. Soarta partidei din Giulești a fost decisă de golurile marcate de Nicușor Bancu și Alex Dobre.
Elvir Koljic n-a fost iertat de olteni pentru transferul la Rapid
La finalul meciului din Giulești, jucătorii Universității Craiova s-au îndreptat către sectorul din stadion unde se aflau suporterii lor. Au început să scandeze “Cine e primul loc? Cine e primul loc?“, dar și scandarea rasistă îndreptată împotriva alb-vișiniilor care începe astfel: “Am avut și vom avea mereu…“.
Potrivit relatărilor gsp.ro, Elvir Koljic, jucătorul care a petrecut șapte ani în Bănie, s-a apropiat de sectorul unde se aflau fanii olteni pentru a-i saluta, însă aceștia au început să îl înjure imediat după. De cealaltă parte, elevii lui Costel Gâlcă s-au dus să își aplaude suporterii.
În 168 de meciuri adunate în alb și albastru, Koljic a marcat 46 de goluri și a oferit 17 pase decisive.
Universitatea Craiova a încheiat sezonul regulat pe primul loc în clasament, cu 60 de puncte, iar Rapid a încheiat pe 2, cu 56 de puncte. După înjumătăţire, Craiova va avea un avantaj de două puncte.
- Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”
- Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune
- “Simt că putem să fim campioni”. Alex Dobre, declarație de luptă după Rapid – Universitatea Craiova 1-1
- Jandarmii au dat DIN GREŞEALĂ cu gaze lacrimogene pe Giuleşti şi Mircea Lucescu a fugit de urgenţă de la meci
- Nicuşor Bancu i-a criticat pe fanii Rapidului care ar fi scandat împotriva lui Ştefan Baiaram