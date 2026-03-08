Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid - Antena Sport

Elvir Koljic, atacantul Rapidului venit de la Universitatea Craiova în vară, a fost protagonistul unui moment tensionat la finalul derby-ului care a pus față în față primele două echipe din clasamentul Ligii 1. Bosniacul a încercat să vină să salute suporterii olteni, însă aceștia au respins total inițiativa și l-au înjurat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid și Universitatea Craiova au remizat spectaculos în derby-ul finalului de sezon regulat din Liga 1, scor 1-1. Soarta partidei din Giulești a fost decisă de golurile marcate de Nicușor Bancu și Alex Dobre.

Elvir Koljic n-a fost iertat de olteni pentru transferul la Rapid

La finalul meciului din Giulești, jucătorii Universității Craiova s-au îndreptat către sectorul din stadion unde se aflau suporterii lor. Au început să scandeze “Cine e primul loc? Cine e primul loc?“, dar și scandarea rasistă îndreptată împotriva alb-vișiniilor care începe astfel: “Am avut și vom avea mereu…“.

Potrivit relatărilor gsp.ro, Elvir Koljic, jucătorul care a petrecut șapte ani în Bănie, s-a apropiat de sectorul unde se aflau fanii olteni pentru a-i saluta, însă aceștia au început să îl înjure imediat după. De cealaltă parte, elevii lui Costel Gâlcă s-au dus să își aplaude suporterii.

În 168 de meciuri adunate în alb și albastru, Koljic a marcat 46 de goluri și a oferit 17 pase decisive.