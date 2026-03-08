Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Ce a putut spune - Antena Sport

Mirel Rădoi este noul antrenor de la FCSB, după ce Mihai Pintilii şi Elias Charalambous şi-au dat demisia, în urma ultimei etape a sezonului regular. Gigi Becali a făcut marele anunţ.
Tudor Băluţă a aflat despre numirea fostului său antrenor din acest sezon de la Craiova chiar în timpul interviului susţinut după Rapid – Craiova 1-1. Mijlocaşul a spus clar că nu îl interesează ce se întâmplă la rivala FCSB.
Tudor Băluţă a aflat la interviu de venirea lui Mirel Rădoi la FCSB
”Eu sunt la Universitatea Craiova. Asta e echipa mea, ce fac alții nu mă interesează. Treaba lor. Nu am nicio idee, fiecare să-și facă treaba cât mai bine și cum consideră. Noi ne vedem de treaba noastră”, a declarat Tudor Băluță, la flash-interviu.
Mirel Rădoi s-a despărţit de Universitatea Craiova în luna noiembrie. Antrenorul a bifat 44 de meciuri pe banca oltenilor în al doilea mandat şi mai avea contract cu Craiova până la finalul acestui sezon.
29 de meciuri în primul mandat
Mirel Rădoi se va afla la al doilea mandat la FCSB, după cel din iunie – noiembrie 2015. Atunci, în cele 29 de meciuri, el a adunat 12 victorii, 8 remize şi 9 înfrângeri.
Rădoi îşi anunţa plecarea pe 29 noiembrie 2015, după o înfrângere cu Astra, 0-1. El a venit cu acuze legate de implicarea lui Gigi Becali în alcătuirea echipei.
”Eu nu am plecat numai din cauza rezultatelor pe care le-am avut. Am simțit că se implică la echipă, a venit în cantonament și a încercat să intervină peste mine, iar asta m-a determinat să plec de la Steaua. Scandalurile văd că pornesc din interiorul clubului în ultima perioadă, ceea ce este foarte grav și trist pentru un club ca Steaua”, spune atunci Rădoi,
- Ștefan Baiaram, reacție după scandările rasiste din Rapid – Universitatea Craiova: “Ați văzut și dumneavoastră”
- Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile
- Reacţia Jandarmeriei Capitalei după greşeala incredibilă de pe Giuleşti: “A fost acţionat accidental un pulverizator”
- Suporterii Universității Craiova nu l-au iertat! Inamicul oltenilor după fluierul final al derby-ului cu Rapid
- Gigi Becali anunţă o maşinărie uriaşă la FCSB, cu Mirel Rădoi şi Adi Ilie. “Meme a pregătit biroul”