Salariul pe care Marius Şumudică îl va avea în Arabia Saudită - Antena Sport

Salariul pe care Marius Şumudică îl va avea în Arabia Saudită

Radu Constantin Publicat: 3 ianuarie 2026, 12:44

Marius Şumudică / Profimedia Images

Marius Şumudică a ales o destinaţie surpriză! După 7 luni de pauză, tehnicianul a plecat în Arabia Saudită unde a ajuns la un acord cu Al-Okhdood, formaţie care este acum pe ultimul loc în clasament.

Marius Şumudică va semna un contract valabil până în vară, cu drept de prelungire pe încă un an, anunţă Fanatik.ro. Banii pe care a plecat românul sunt impresionanţi. Șumudică va lua 600.000 de euro până la finalul sezonului. Dacă salvează echipa de la retrogradare, antrenorul mai primeşte un bonus de 150.000 de euro! Contractul lui Marius Şumudică se prelungeşte automat în cazul în care echipa rămâne pe prima scenă, iar salariul lui creşte la 1,5 milioane de euro pe sezon.

Şumudică şi-a ales şi staff-ul! Antrenorii secunzi Cristian Petre, Gabi Mărgărit și Sener Genturk sunt cei care vor face parte din echipa lui la Al-Okhdood. Staff-ul tehnic va fi completat de analistul video Marius Șumudică Jr., de preparatorul fizic Ștefan Anghel și de antrenorul cu portarii Cornel Cernea. Marius Șumudică va debuta pe banca lui Al-Okhdood pe 10 ianuarie, când echipa sa va întâlni pe teren proriu pe Al Ahli.

