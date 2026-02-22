Răzvan Lucescu, al treilea meci fără victorie în Grecia! A evitat eșecul în minutul 90+5 - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, al treilea meci fără victorie în Grecia! A evitat eșecul în minutul 90+5

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 20:42

Răzvan Lucescu / Profimedia

Crește presiunea în Grecia pe umerii lui Răzvan Lucescu, după ce PAOK Salonic a ajuns la trei partide consecutive fără victorie în campionatul intern.

Echipa tehnicianului român a ratat șansa de a ține pasul cu AEK Atena și Olympiacos, după ce a scos doar o remiză pe terenul celor de la AEL Larissa, în etapa cu numărul 22.

AEL Larissa – PAOK 1-1

PAOK Salonic a bifat a treia remiză consecutivă în Superliga Greciei. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a scos doar un punct din confruntarea cu AEL Larissa.

Oaspeții au deschis scorul în minutul 14 prin Dimitrios Chatsidis, însă avantajul a rezistat doar până în minutul 62, când Angelo Sagal a restabilit egalitatea pentru gazde.

Mai mult decât atât, Răzvan Lucescu a fost chiar pe punctul de a pierde jocul. Jonjoe Kenny a marcat pentru Larissa în al cincilea minut de prelungire, dar românul a fost salvat de VAR, reușita fiind anulată pentru un henț.

