„Ați distrus fotbalul”. Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta. Fazele care l-au adus la disperare pe Antonio Conte - Antena Sport

„Ați distrus fotbalul”. Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta. Fazele care l-au adus la disperare pe Antonio Conte

Viviana Moraru Publicat: 22 februarie 2026, 21:18

Antonio Conte, în meciul Atalanta - Napoli 2-1/ Profimedia

A fost scandal uriaș la Napoli, după eșecul suferit cu Atalanta, scor 1-2, în etapa a 26-a din Serie A. Campioana en-titre din Italia a condus la Bergamo, însă trupa lui Raffaele Palladino a întors scorul și a luat cele trei puncte. 

Napoli a deschis scorul în minutul 18, atunci când Sam Beukema a marcat din pasa lui Miguel Gutierrez. Trupa lui Antonio Conte a intrat astfel cu avantaj la vestiare. 

Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta 

Pe finalul primei reprize, a avut loc o fază controversată. În minutul 41, atunci când Daniele Chiffi a dictat penalty în favoarea lui Napoli, în urma unui duel între Rasmus Hojlund și Isak Hien. Atacantul a căzut în careu, iar arbitrul a arătat imediat punctul cu var. 

Cu toate acestea, „centralul” a fost chemat să revadă faza pe monitorul VAR la marginea terenului și și-a schimbat decizia, considerând că duelul dintre Hojlund și Hien este unul regulamentar. 

În minutul 46, Napoli a reușit să marcheze și să ducă scorul la 2-0. Reușita lui Miguel Gutierrez a fost anulată însă pentru un fault comis de Rasmus Hojlund în atac. Atacantul i-a pasat lui Gutierrez în fața porții, după un duel cu același Isak Hien, în urma căruia apărătorul Atalantei a căzut în marginea careului. Pe reluări s-a putut observa, însă, că între cei doi a fost un contact minim, fără intensitate. 

După fazele controversate, fiul patronului De Laurentiis, Edoardo, a postat mai multe mesaje pe contul său de Instagram. După penalty-ul întors de VAR, acesta a transmis „Ce VAR! Hahahaha”, iar după golul anulat, fiul șefului campioanei Italiei a avut un mesaj dur: „Ați distrus fotbalul”. 

Mario Pasalic și Lazar Samardzic au marcat pentru Atalanta în repriza secundă. După meci, Antonio Conte a fost un car de nervi și a refuzat să se prezinte la flash-interviu și la conferința de presă. 

După eșecul suferit cu Atalanta, Napoli a rămas pe locul trei, la nu mai puțin de 14 puncte distanță față de lider, Interul lui Cristi Chivu. Pe doi se clasează AC Milan, care în această rundă a fost învinsă de Parma, scor 0-1. „Diavolii” au rămas cu 54 de puncte, fiind la zece puncte distanță de nerazzurri. 

