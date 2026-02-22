„Ați distrus fotbalul”. Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta. Fazele care l-au adus la disperare pe Antonio Conte - Antena Sport

A fost scandal uriaș la Napoli, după eșecul suferit cu Atalanta, scor 1-2, în etapa a 26-a din Serie A. Campioana en-titre din Italia a condus la Bergamo, însă trupa lui Raffaele Palladino a întors scorul și a luat cele trei puncte.

Napoli a deschis scorul în minutul 18, atunci când Sam Beukema a marcat din pasa lui Miguel Gutierrez. Trupa lui Antonio Conte a intrat astfel cu avantaj la vestiare.

Pe finalul primei reprize, a avut loc o fază controversată. În minutul 41, atunci când Daniele Chiffi a dictat penalty în favoarea lui Napoli, în urma unui duel între Rasmus Hojlund și Isak Hien. Atacantul a căzut în careu, iar arbitrul a arătat imediat punctul cu var.

Cu toate acestea, „centralul” a fost chemat să revadă faza pe monitorul VAR la marginea terenului și și-a schimbat decizia, considerând că duelul dintre Hojlund și Hien este unul regulamentar.

🚨Polemiche in #AtalantaNapoli: rigore assegnato al #Napoli per un contatto tra #Hien e #Hojlund

📺‼️Poi dopo l’OFR #Chiffi decide di revocare il penalty e il giallo al difensore della Dea: decisione corretta? pic.twitter.com/x4SWIu8R9F

— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 22, 2026