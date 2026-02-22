„Ați distrus fotbalul”. Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta. Fazele care l-au adus la disperare pe Antonio Conte - Antena Sport

A fost scandal uriaș la Napoli, după eșecul suferit cu Atalanta, scor 1-2, în etapa a 26-a din Serie A. Campioana en-titre din Italia a condus la Bergamo, însă trupa lui Raffaele Palladino a întors scorul și a luat cele trei puncte.
Napoli a deschis scorul în minutul 18, atunci când Sam Beukema a marcat din pasa lui Miguel Gutierrez. Trupa lui Antonio Conte a intrat astfel cu avantaj la vestiare.
Scandal uriaș la Napoli, după eșecul cu Atalanta
Pe finalul primei reprize, a avut loc o fază controversată. În minutul 41, atunci când Daniele Chiffi a dictat penalty în favoarea lui Napoli, în urma unui duel între Rasmus Hojlund și Isak Hien. Atacantul a căzut în careu, iar arbitrul a arătat imediat punctul cu var.
Cu toate acestea, „centralul” a fost chemat să revadă faza pe monitorul VAR la marginea terenului și și-a schimbat decizia, considerând că duelul dintre Hojlund și Hien este unul regulamentar.
🚨Polemiche in #AtalantaNapoli: rigore assegnato al #Napoli per un contatto tra #Hien e #Hojlund
📺‼️Poi dopo l’OFR #Chiffi decide di revocare il penalty e il giallo al difensore della Dea: decisione corretta? pic.twitter.com/x4SWIu8R9F
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 22, 2026
În minutul 46, Napoli a reușit să marcheze și să ducă scorul la 2-0. Reușita lui Miguel Gutierrez a fost anulată însă pentru un fault comis de Rasmus Hojlund în atac. Atacantul i-a pasat lui Gutierrez în fața porții, după un duel cu același Isak Hien, în urma căruia apărătorul Atalantei a căzut în marginea careului. Pe reluări s-a putut observa, însă, că între cei doi a fost un contact minim, fără intensitate.
😱Dubbi su dubbi sul gol annullato al #Napoli per un presunto fallo di #Hojlund su #Hien 🧐
‼️#Chiffi fischia subito, check velocissimo e gioco che riparte subito. Per #Marelli non c’è niente: “Faccio davvero fatica a vedere un fallo…”❌#AtalantaNapoli #Atalanta pic.twitter.com/CuRFYAxVBV
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 22, 2026
După fazele controversate, fiul patronului De Laurentiis, Edoardo, a postat mai multe mesaje pe contul său de Instagram. După penalty-ul întors de VAR, acesta a transmis „Ce VAR! Hahahaha”, iar după golul anulat, fiul șefului campioanei Italiei a avut un mesaj dur: „Ați distrus fotbalul”.
Mario Pasalic și Lazar Samardzic au marcat pentru Atalanta în repriza secundă. După meci, Antonio Conte a fost un car de nervi și a refuzat să se prezinte la flash-interviu și la conferința de presă.
După eșecul suferit cu Atalanta, Napoli a rămas pe locul trei, la nu mai puțin de 14 puncte distanță față de lider, Interul lui Cristi Chivu. Pe doi se clasează AC Milan, care în această rundă a fost învinsă de Parma, scor 0-1. „Diavolii” au rămas cu 54 de puncte, fiind la zece puncte distanță de nerazzurri.
- Cristi Chivu, etapă de vis în Serie A! Românul este la zece puncte distanță de AC Milan
- Genoa lui Dan Şucu, victorie uriaşă pe teren propriu, 3-0 cu Torino
- Cristi Chivu a intrat direct în istoria lui Inter! I-a depăşit pe Giovanni Invernizzi şi Jose Mourinho
- Cristi Chivu, reacţie categorică după scenele dure din Lecce – Inter 0-2: “E un capitol încheiat”
- Lecce – Inter 0-2! Echipa lui Cristi Chivu, 10 puncte în faţa lui AC Milan! Schimbările antrenorului român au făcut diferenţa