„A impresionat”. Reacția englezilor, după de Radu Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Arsenal 1-4. Nota primită - Antena Sport

Englezii au reacționat, după ce Radu Drăgușin a fost integralist în eșecul suferit de Tottenham cu Arsenal, scor 1-4. Fundașul naționalei a avut intervenții solide în prima repriză a derby-ului londonez.
Ulterior, în repriza secundă, Radu Drăgușin a gafat la faza golului trei marcat de Eberechi Eze. Stopperul a respins greșit, cu o lovitură de cap, iar „tunarii” au pornit pe contraatac, în urma căruia au reușit să ducă scorul la 3-1.
Verdictul englezilor, după ce Radu Drăgușin a fost integralist în Tottenham – Arsenal 1-3
Radu Drăgușin a fost lăudat de englezi pentru jocul solid prestat în primele 45 de minute ale duelului cu Arsenal. Totuși, aceștia au subliniat că în repriza secundă, fundașul român a gafat.
„Tânărul fundaș central a impresionat în prima repriză cu câteva blocaje și degajări cheie. După reluarea jocului, a părut mai puțin sigur pe sine, iar degajarea sa greșită cu capul a dus direct la al treilea gol al lui Arsenal”, au notat englezii de la spurs-web.com.
Pentru evoluția sa, Radu Drăgușin a primit nota 4 din partea englezilor citați anterior. La finalul primei reprize, ei îi acordau nota 7 fundașului român, al cărui joc s-a prăbușit însă în partea a doua a jocului.
Cel mai bine notat jucător al lui Tottenham a fost Randal Kolo Muani, care a primit nota 7. Tot nota 4, ca și Radu Drăgușin, au mai primit și Archie Gray, Joao Palhingha, Djed Spence și Xavi Simons.
Viktor Gyokeres și Eberechi Eze au reușit câte o „dublă” în victoria clară obținută de Arsenal pe terenul lui Tottenham. Pentru Spurs a punctat Randal Kolo Muani.
Spurs nu a mai câștigat un meci în Premier League de pe 28 decembrie, de la victoria cu Crystal Palace. Trupa lui Radu Drăgușin ocupă locul 16, cu doar patru puncte peste West Ham, prima clasată pe locurile direct retrogradabile.
