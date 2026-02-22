„A impresionat”. Reacția englezilor, după de Radu Drăgușin a fost integralist în Tottenham - Arsenal 1-4. Nota primită - Antena Sport

Englezii au reacționat, după ce Radu Drăgușin a fost integralist în eșecul suferit de Tottenham cu Arsenal, scor 1-4. Fundașul naționalei a avut intervenții solide în prima repriză a derby-ului londonez.

Ulterior, în repriza secundă, Radu Drăgușin a gafat la faza golului trei marcat de Eberechi Eze. Stopperul a respins greșit, cu o lovitură de cap, iar „tunarii” au pornit pe contraatac, în urma căruia au reușit să ducă scorul la 3-1.

Verdictul englezilor, după ce Radu Drăgușin a fost integralist în Tottenham – Arsenal 1-3

Radu Drăgușin a fost lăudat de englezi pentru jocul solid prestat în primele 45 de minute ale duelului cu Arsenal. Totuși, aceștia au subliniat că în repriza secundă, fundașul român a gafat.

„Tânărul fundaș central a impresionat în prima repriză cu câteva blocaje și degajări cheie. După reluarea jocului, a părut mai puțin sigur pe sine, iar degajarea sa greșită cu capul a dus direct la al treilea gol al lui Arsenal”, au notat englezii de la spurs-web.com.

Pentru evoluția sa, Radu Drăgușin a primit nota 4 din partea englezilor citați anterior. La finalul primei reprize, ei îi acordau nota 7 fundașului român, al cărui joc s-a prăbușit însă în partea a doua a jocului.