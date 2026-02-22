Cristi Chivu, etapă de vis în Serie A! Românul este la zece puncte distanță de AC Milan - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, etapă de vis în Serie A! Românul este la zece puncte distanță de AC Milan

Daniel Işvanca Publicat: 22 februarie 2026, 21:07

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu a luat etapa aceasta o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului în Italia, la primul său sezon pe banca celor de la Inter. După ce gruparea din Milano s-a impus pe terenul celor de la Lecce, rivalele s-au încurcat serios duminică.

Napoli a pierdut în deplasarea de pe Atalanta, iar Parma, fosta echipă a tehnicianului român, a produs surpriza acestei runde și s-a impus pe San Siro, scor 1-0 cu AC Milan.

Inter, tot mai aproape de titlu în Serie A! Napoli și AC Milan, învinse în această etapă

Cristi Chivu are un avans liniștitor în fruntea Serie A, după ce Inter s-a impus pe terenul celor de la Lecce. Mai mult decât atât, românul beneficiază și de niște rezultate excelente din partea rivalelor la titlu.

Napoli a fost prima care a pășit greșit duminică, campioana en-titre fiind învinsă pe terenul celor de la Atalanta. Seara, a venit rândul rivalilor de la Milan să clacheze.

Parma, echipa pe care Cristi Chivu a salvat-o de la retrogradare, s-a impus în mod uluitor în deplasare la AC Milan, grație golului marcat de Mariano Troilo.

În acest moment, Inter are un avans de 10 puncte față de AC Milan și unul de 14 puncte față de echipa în fața căreia pierduse campionatul în sezonul precedent.

