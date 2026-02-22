Cristi Chivu, etapă de vis în Serie A! Românul este la zece puncte distanță de AC Milan - Antena Sport

Cristi Chivu a luat etapa aceasta o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului în Italia, la primul său sezon pe banca celor de la Inter. După ce gruparea din Milano s-a impus pe terenul celor de la Lecce, rivalele s-au încurcat serios duminică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Napoli a pierdut în deplasarea de pe Atalanta, iar Parma, fosta echipă a tehnicianului român, a produs surpriza acestei runde și s-a impus pe San Siro, scor 1-0 cu AC Milan.

Inter, tot mai aproape de titlu în Serie A! Napoli și AC Milan, învinse în această etapă

Cristi Chivu are un avans liniștitor în fruntea Serie A, după ce Inter s-a impus pe terenul celor de la Lecce. Mai mult decât atât, românul beneficiază și de niște rezultate excelente din partea rivalelor la titlu.

Napoli a fost prima care a pășit greșit duminică, campioana en-titre fiind învinsă pe terenul celor de la Atalanta. Seara, a venit rândul rivalilor de la Milan să clacheze.

Parma, echipa pe care Cristi Chivu a salvat-o de la retrogradare, s-a impus în mod uluitor în deplasare la AC Milan, grație golului marcat de Mariano Troilo.