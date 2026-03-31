Salariul uriaş pe care Răzvan Burleanu l-ar încasa. E la fel de bine ca Raţiu, la Rayo!

Răzvan Burleanu ar avea venituri anuale de aproximativ 800.000 de euro. Dezvăluirea a fost făcută de Florin Prunea. Chiar dacă Burleanu spunea că salariul lui lunar este de 6000 de euro, el ar avea şi alte surse de venit. Dacă dezvăluirea lui Prunea ar fi reală, atunci Răzvan Burleanu ar fi la fel de bine plătit ca Andrei Raţiu, care câştiga în 2025 nu mai puţin de 700 de mii de euro/net pe an la Vallecano. Acum, Raţiu a semnat un nou contract iar salariul a crescut.

”Burleanu are 800.000 de euro net pe an. Nu credeți? Luați-i declarația de avere!

Dacă era tractorist, nu lua și de la FIFA, dar tot la fotbal e. Dar banii ăia intră în buzunarul lui! E director la Mogoșoaia, e director la Buftea, câte își dă?! Cum e posibil așa ceva?! Știți cât ia de acolo?

Mai vin 10.000 de acolo, are primă de management, 8.000 pe lună salariu, 500 pe zi diurnă când pleacă. Știți cât stă plecat? Nu am pus 20 de zile pe lună, ci 15. Bodescu conduce FRF cât e Burleanu plecat, face toate tâmpeniile, toate nenorocirile, ăla face și cu delegările arbitrilor”, a spus Prunea, potrivit iamsport.ro.

În ianuarie 2025, Răzvan Burleanu a publicat o declarație de avere și a raportat venituri anuale de aproximativ 330.000 de euro. Banii veneau din trei surse: 100.000 de euro de la Federația Română de Fotbal, 227.000 de euro de la FIFA, unde are o funcție importantă, dar și 7.200 de euro de la UEFA.