Un fost președinte de la FCU, atac incredibil la adresa Universității Craiova: “Simbolurile s-ar răsuci în mormânt”

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon. Reușita nu a bucurat însă pe toată lumea. Un fost președinte de la FCU a lansat un atac incredibil la adresa clubului patronat de Mihai Rotaru.

„Felicitări CSU Craiova pentru câștigarea primului titlu din istoria de doar 13 ani! Cei doi din imagine (n.r. Ion Oblemenco și Ilie Balaci) nu au jucat pentru acest club nicio secundă în fosta lor viață. Nici stadionul și nici bulevardul care le poartă numele nu ar recunoaște această echipă. Poate simbolurile s-ar răsuci în mormânt dacă ar ști că le sunt asociate numele”, a scris Marcel Pușcaș pe contul său de Facebook.

„Era un alt număr la poartă, un alt ‘J’ și un alt ‘RO’. Ăsta este adevărul și nu emoția. Sunt două lucruri distincte, sau ar trebui să fie, chiar și pentru pătimașii olteni. Bravo și felicitări CSU pentru perseverență și succes pentru Oltenia!”, a mai adăugat Pușcaș.