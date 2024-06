Scenariu incredibil lansat de avocatul FCSB: "Poate folosi numele Steaua în cupele europene! Chiar şi cu Virtus!" - Antena Sport

Scenariu incredibil lansat de avocatul FCSB Florin Talpan şi Gigi Becali / colaj Hepta Scenariu incredibil lansat de avocatul FCSB. Adrian Căvescu susţine că FCSB ar putea folosi numele Steaua în cupele europene. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Adrian Căvescu a făcut o dezvăluire incredibile despre litigiul dintre FCSB şi CSA Steaua care există la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Scenariu incredibil lansat de avocatul FCSB Avocatul celor de la FCSB a spus că un verdict în acest caz se va da la finalul verii. „Se va judeca undeva în august și cred că se va pronunța. Eu sper că se va constata că mărcile lor anterioare nu au fost folosite cum trebuie și să ne înregistreze noua marca FCSB Steaua. Apoi să vin și eu o acea decizie în țară și să o flutur pe la instanțe, așa cum a făcut și domnul Talpan cu decizia ICCJ din 2014. Asta înseamnă că marca FCSB Steaua va putea fi folosită în cupele europene. Deja poate să facă asta în baza dreptului provizoriu, dar am zis să nu fim… Să nu întindem coarda. Dacă mă întrebați pe mine, oricând în afara României am putut să folosim Steaua simplu. Se poate și la meciul cu Virtus. Putem veni cu tricouri cu Steaua, pentru că marca Armatei este doar una românească”, a spus Adrian Căvescu pentru fanatik.ro. Reclamă

Gigi Becali i-a răspuns lui Florin Talpan, după ce juristul CSA Steaua a susţinut că îi va da o lovitură de proporţii

Gigi Becali i-a răspuns lui Florin Talpan. Juristul clubului CSA Steaua s-a arătat convins că va câştiga procesul privind palmaresul. Milionarul din Pipera e sigur însă că CSA Steaua nu are nicio şansă în acest proces. Gigi Becali a explicat de ce consideră el că nu a creat niciun prejudiciu clubului Armatei prin folosirea mărcii „Steaua”. CSA Steaua solicită în instanţă plata unor despăgubiri în valoare de 37 de milioane de euro.

„În primul rând, hai să vorbim băbește. Eu am o tarabă și vând carne. Dumneata ai o tarabă, dar e închisă. Și vii după mai mult timp că n-ai putut să vinzi carne din cauza mea. Păi tu dacă n-ai deschis taraba, cum n-ai vândut? N-aveai tarabă deloc!

Cum să vinzi fotbal dacă n-ai fotbal? M-ați înțeles? Eu n-am vândut niciun produs cu marca Steaua pentru că eu nu am contracte în acest sens. Eu am vândut fotbal. El nu putea să vândă fotbal, că n-avea! Eu nu am furat fotbalul, ei mi l-au dat!”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.

„Din păcate procesul în care cerem prejudiciul este ținut în șah de celălalt dosar în care FCSB cere anularea mărcilor istorice, dar care și acesta se apropie de final. Ei doar încearcă să tragă de timp. Nu au nicio șansă. Nu o să mai fie mult timp și va fi reluat procesul cu prejudiciul. Nu se știe foarte clar cât vor mai dura dosarele. Asta nu poate ști nimeni cu exactitate. Însă eu preconizez că vor mai dura poate un an. Cam un an, nu mai mult de atât”, a declarat Florin Talpan pentru fanatik.ro. „În momentul în care va veni dosarul pe rol, vom solicita toate drepturile care ne-au fost luate și însușite de către George Becali. Ei și acum au încercat să spună că au palmaresul și și-au pus pe autocar că au câștigat 27 de titluri. Asta nu înseamnă că s-au folosit de palmaresul Stelei?”, a mai spus Florin Talpan pentru sursa citată.