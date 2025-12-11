Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: "Există limite" - Antena Sport

Închide meniul
Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: "Există limite"

Home | Fotbal | La Liga | Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite”

Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: “Există limite”

Alex Masgras Publicat: 11 decembrie 2025, 17:27

Avertisment pentru Xabi Alonso! Anunţul care agită spiritele la Real Madrid: Există limite

Xabi Alonso / Profimedia

Înfrângerea echipei Real Madrid în faţa formaţiei Manchester City (1-2), miercuri, în Liga Campionilor slăbeşte şi mai mult poziţia lui Xabi Alonso.

Potrivit As, răbdarea conducerii madrilene s-ar fi epuizat după acest eşec. Deşi îşi acordaseră până la Supercupa Spaniei (7-11 ianuarie) timp pentru a reflecta asupra viitorului antrenorului madrilen, acesta va fi supus unei evaluări mai devreme. Ziarul asigură că nu i s-a dat niciun ultimatum antrenorului, dar următoarele trei meciuri din Liga, la Alavés, împotriva FC Sevilla şi Real Betis, sunt acum considerate decisive pentru supravieţuirea sa pe banca madrilenă.

Xabi Alonso are trei meciuri la dispoziţie pentru a convinge conducerea lui Real Madrid

Miercuri, fanii de pe Bernabeu au însoţit înfrângerea echipei sale cu fluierături şi critici aspre la microfoanele mass-media spaniole, în jurul stadionului. Dar presa şi jucătorii au găsit circumstanţe atenuante pentru antrenorul spaniol, care a sosit vara trecută în locul lui Carlo Ancelotti. Atitudinea combativă a echipei şi sprijinul ferm al multor jucători pentru Alonso i-au oferit o mică pauză.

„Real Madrid continuă să pledeze pentru răbdare, dar, ca în orice situaţie, există limite”, explică as.com. „Întrebarea la care încearcă să răspundă este dacă această echipă, acest antrenor şi acest lot pot redresa o situaţie deja mai mult decât îngrijorătoare”, a notat sursa citată.

Alonso a afirmat că nu s-a întâlnit cu preşedintele Florentino Perez după înfrângere. „Nu, nu, nu, nu ne-am întâlnit. Am dat câteva interviuri rapide (scurte interviuri pentru mass-media care deţine drepturile) şi am venit direct aici”, a explicat el în cadrul conferinţei de presă.

El a mai mărturisit că a înţeles fluierăturile şi că este conştient de ameninţarea care planează asupra viitorului său la Madrid.

1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: "Asta e prioritatea" 4 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 5 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!" 6 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie
