Lionel Messi va dezveli statuia sa într-un loc inedit: "Va fi şocat" - Antena Sport

Starul argentinian Lionel Messi, care a devenit recent campion în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), va dezveli în India o statuie care îl reprezintă, potrivit BBC.

După ce şi-a condus echipa spre câştigarea istorică a Cupei MLS, Messi a pornit într-un turneu de trei zile în India, intitulat “GOAT Tour” (Greatest of All Time).

Lionel Messi va avea statuie în India

Însoţit de coechipierii său de club Luis Suarez şi Rodrigo de Paul, multiplul câştigător al Balonului de Aur va dezveli, sâmbătă, statuia care-l întruchipează, în Kolkata.

A fost realizată în decursul a 27 de zile de către o echipă de 45 de oameni şi are o înălţime de 21,33 metri.

Turneul lui Messi începe la Kolkata la sâmbătă, la ora locală 10:30, înainte de a merge la Hyderabad, Mumbai şi New Delhi.