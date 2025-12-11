Lionel Messi va dezveli statuia sa într-un loc inedit: "Va fi şocat" - Antena Sport

Starul argentinian Lionel Messi, care a devenit recent campion în Liga profesionistă nord-americană de fotbal (MLS), va dezveli în India o statuie care îl reprezintă, potrivit BBC.
După ce şi-a condus echipa spre câştigarea istorică a Cupei MLS, Messi a pornit într-un turneu de trei zile în India, intitulat “GOAT Tour” (Greatest of All Time).
Lionel Messi va avea statuie în India
Însoţit de coechipierii său de club Luis Suarez şi Rodrigo de Paul, multiplul câştigător al Balonului de Aur va dezveli, sâmbătă, statuia care-l întruchipează, în Kolkata.
A fost realizată în decursul a 27 de zile de către o echipă de 45 de oameni şi are o înălţime de 21,33 metri.
Turneul lui Messi începe la Kolkata la sâmbătă, la ora locală 10:30, înainte de a merge la Hyderabad, Mumbai şi New Delhi.
Statuia este parte a omagiului pe care India îl aduce fostului jucător al echipelor FC Barcelona şi Paris Saint-Germain.
Fanii pot vizita zona dedicată suporterilor, intitulată “Hola Messi”, unde este şi o replică în mărime naturală a lui Messi care este aşezat pe un tron, într-o sală unde se regăsesc unele trofee şi o recreare casei sale din Miami cu manechine ale jucătorului şi ale membrilor familiei sale, dispuşi în balconul locuinţei.
“Va fi surprins să vadă aranjamentele pregătite pentru el”, a declarat Shiladitya Banerjee, un fan al lui Messi.
“El (Lionel Messi – n.r.) va fi şocat să vadă cum este adulat în Kolkata şi pe tot cuprinsul Indiei. Lăcrimez, dar acestea sunt lacrimi de bucurie”, a mai continuat fanul lui Messi.
Messi, care a marcat 787 de goluri în 963 de apariţii la echipele de club la care a evoluat, a fost omagiat printr-o statuie de bronz în Buenos Aires, în Argentina, în 2016.
Preşedintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a spus recent că şi gruparea catalană lucrează la realizarea unei statui la stadionul Camp Nou.
- Moment dramatic în Anglia în minutul 95. Trei ocazii imense într-o singură fază, ultima tragicomică
- „Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
- N-au bătut de cinci etape, dar au devenit lideri! Cel mai bizar campionat din Europa, unde marea favorită e la retrogradare
- Un star englez, arestat pentru agresiune după o încăierare într-un club de noapte. I-a dat un cap în nas unui fan
- Ianis Hagi, cea mai bună notă în Alanyaspor – Antalyaspor! Cum s-a descurcat internaţionalul român