AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie - Antena Sport

Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 17:45

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Hepta

Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie sunt pe as.ro, de la afacerea pe care vrea să o facă Gigi Becali până la noile vești legate de stadionul lui Dinamo.

1. Becali nu renunță

Gigi Becali forțează transferul lui Kevin Ciobotaru de la Hermannstadt. Patronul de la FCSB e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere și jucători sub formă de împrumut. Alibec, Alhassa, Chiricheș și Kiki sunt pe listă.

2. Lucescu a răbufnit

Mircea Lucescu a răbufnit după ce Denis Drăguș a primit două etape de suspendare de la UEFA. “Lucrurile acestea sunt prea multe”, a spus selecționerul.

3. Reacția lui Lipă

Pe as.ro afli cum a reacționat Elisabeta Lipă după ce a izbucnit scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro. “Îmi vine să plâng”, a spus președinta federației de canotaj.

4. Xabi Alonso rămâne

Conducerea lui Real Madrid a decis să îl păstreze pe Xabi Alonso la Real Madrid după eșecul cu Manchester City. “Nu este o seară de concediere”, au titrat spaniolii de la Marca.

5. Undă verde pentru stadion

Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe în 2026. Investiția va fi co-finanţată de Consiliul Local, care va plăti 25 de milioane de euro.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

 

