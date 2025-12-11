AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie sunt pe as.ro, de la afacerea pe care vrea să o facă Gigi Becali până la noile vești legate de stadionul lui Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Becali nu renunță

Gigi Becali forțează transferul lui Kevin Ciobotaru de la Hermannstadt. Patronul de la FCSB e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere și jucători sub formă de împrumut. Alibec, Alhassa, Chiricheș și Kiki sunt pe listă.

2. Lucescu a răbufnit

Mircea Lucescu a răbufnit după ce Denis Drăguș a primit două etape de suspendare de la UEFA. “Lucrurile acestea sunt prea multe”, a spus selecționerul.