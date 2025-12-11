AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 11 decembrie sunt pe as.ro, de la afacerea pe care vrea să o facă Gigi Becali până la noile vești legate de stadionul lui Dinamo.
1. Becali nu renunță
Gigi Becali forțează transferul lui Kevin Ciobotaru de la Hermannstadt. Patronul de la FCSB e dispus să ofere pe lângă clauza de reziliere și jucători sub formă de împrumut. Alibec, Alhassa, Chiricheș și Kiki sunt pe listă.
2. Lucescu a răbufnit
Mircea Lucescu a răbufnit după ce Denis Drăguș a primit două etape de suspendare de la UEFA. “Lucrurile acestea sunt prea multe”, a spus selecționerul.
3. Reacția lui Lipă
Pe as.ro afli cum a reacționat Elisabeta Lipă după ce a izbucnit scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro. “Îmi vine să plâng”, a spus președinta federației de canotaj.
4. Xabi Alonso rămâne
Conducerea lui Real Madrid a decis să îl păstreze pe Xabi Alonso la Real Madrid după eșecul cu Manchester City. “Nu este o seară de concediere”, au titrat spaniolii de la Marca.
5. Undă verde pentru stadion
Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, a anunțat că lucrările pentru noul stadion al lui Dinamo vor începe în 2026. Investiția va fi co-finanţată de Consiliul Local, care va plăti 25 de milioane de euro.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
