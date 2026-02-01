Seara în care „Franța B” învingea Franța la Cupa Mondială, cu doi eroi care nu mai sunt printre noi  - Antena Sport

Pe 31 mai 2002, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Coreea de Sud și Japonia, a avut loc una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale.
Campioană mondială la zi, Franța ceda în fața Senegalului, debutantă la cea mai importantă competiție a lumii. Un 1-0 spectaculos pentru africani, prin golul lui Papa Bouba Diop, meci după care însuși selecționerul Franței, Roger Lemerre, recunoștea că Senegal a fost „mai bună decât noi”.
Filosofia lui Bruno Metsu, antrenorul Senegalului în 2002
În spatele victoriei de poveste a Senegalului, care avea să meargă până în sferturile acelui Mondial, unde a pierdut în prelungiri cu Turcia, a fost Bruno Metsu, antrenorul francez al africanilor. Numit în funcție în anul 2000, după câteva experiențe nefaste în carieră, Metsu a avut o abordare diferită față de alți tehnicieni europeni ajunși în Africa. Primul său gând, să-i facă pe jucătorii prietenii lui.
„Dacă nu-ți iubești jucătorii, nu o să ai rezultate! Noi, antrenorii, trebuie să ne adaptăm la jucătorii pe care îi avem, să luăm în considerare mediul în care trăiesc și obiceiurile lor. Nu ești mare antrenor dacă trimiți fotbaliștii pe teren într-un 4-4-2, 4-3-3 sau oricare alt sistem. Asta poate face oricine. Secretul e să canalizezi energia tuturor în aceeași direcție. Să-i motivezi, să crezi în ei, să-i determini să fie mai puternici din mental. Fotbalul nu e doar tactică”, spunea selecționerul francez.
Franța B a răpus Franța A
Bruno Metsu a convins o serie de jucători născuți în Franța, dar cu rădăcini senegaleze, să vină la lot. La Mondialul din Asia, a deplasat 23 de jucători, din care nu mai puțin de 21 evoluau pentru echipe de club din Franța! Firește, presa i-a numit pe senegalezi „Franța B”.
Înaintea meciului contra „cocoșilor”, Metsu i-a „întărâtat” pe ai săi arătându-le articole din presa franceză în care Senegal era considerată „cenușăreasa” grupei din care mai făceau parte Uruguay și Danemarca. I-a ieșit. „Poate că nu-s cel mai bun antrenor din lume, dar nu sunt nici atât de slab”, glumea Bruno Metsu după victoria de la Seul. În Senegal, președintele a declarat ziua sărbătoare națională, iar lumea a început să spere la mai mult.
Drumul până în sferturi, cu Diouf, Diao, Fadiga sau Henri Camara
În următoarele două meciuri, Senegal n-a pierdut. Un 1-1 cu Danemarca și un 3-3 tensionat cu Uruguay au desăvârșit calificarea pentru echipa lui Metsu, de pe locul doi în grupă. Lumea fotbalului îi descoperea brusc pe El Hadji Diouf, Salif Diao sau Khalilou Fadiga.
În optimi, cu Suedia, ieșea la rampă un alt nume important: Henri Camara. Vârful senegalez marca mai întâi în minutul 34, golul de 1-1. Apoi, în prelungiri, reușea „golul de aur”, cu un șut care a mușcat bara și apoi s-a scurs agonizant în plasa porții nordicilor. Euforici, senegalezii anunțau că vor să meargă până la capăt, adică să câștige finala. Dar Turcia, cu un alt „gol de aur”, al lui İlhan Mansız de această dată, le bloca drumul spre semifinale.
Eroii din 2002 nu mai sunt, dar Senegal speră la încă o mare performanță
Marii eroi ai Senegalului în acel 2002 de basm, Metsu și Papa Bouba Diop, au încetat din viață. Antrenorul francez a murit în 2013, la 59 de ani, din cauza cancerului la colon. Bouba Diop s-a stins și el în 2020, la numai 42 de ani, din cauza sclerozei laterale amiotrofice (ALS). Dar numele lor vor rămâne mereu în istoria Senegalului și a Mondialelor.
La vară, „leii din Teranga” vin din nou la Cupa Mondială, cu o altă generație de excepție, care tocmai a câștigat Cupa Africii, în Maroc. Culmea, primul meci îl au tot cu Franța, la fel ca în 2002. În grupă vor mai fi Norvegia și una dintre Irak, Bolivia sau Surinam. Pe undeva, asemănările cu turneul istoric din Asia, în 2002, sunt izbitoare.
