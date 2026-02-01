Seara în care „Franța B” învingea Franța la Cupa Mondială, cu doi eroi care nu mai sunt printre noi  - Antena Sport

Pe 31 mai 2002, în meciul de deschidere al Cupei Mondiale din Coreea de Sud și Japonia, a avut loc una dintre cele mai mari surprize din istoria turneelor finale.

Campioană mondială la zi, Franța ceda în fața Senegalului, debutantă la cea mai importantă competiție a lumii. Un 1-0 spectaculos pentru africani, prin golul lui Papa Bouba Diop, meci după care însuși selecționerul Franței, Roger Lemerre, recunoștea că Senegal a fost „mai bună decât noi”.

Filosofia lui Bruno Metsu, antrenorul Senegalului în 2002

În spatele victoriei de poveste a Senegalului, care avea să meargă până în sferturile acelui Mondial, unde a pierdut în prelungiri cu Turcia, a fost Bruno Metsu, antrenorul francez al africanilor. Numit în funcție în anul 2000, după câteva experiențe nefaste în carieră, Metsu a avut o abordare diferită față de alți tehnicieni europeni ajunși în Africa. Primul său gând, să-i facă pe jucătorii prietenii lui.

„Dacă nu-ți iubești jucătorii, nu o să ai rezultate! Noi, antrenorii, trebuie să ne adaptăm la jucătorii pe care îi avem, să luăm în considerare mediul în care trăiesc și obiceiurile lor. Nu ești mare antrenor dacă trimiți fotbaliștii pe teren într-un 4-4-2, 4-3-3 sau oricare alt sistem. Asta poate face oricine. Secretul e să canalizezi energia tuturor în aceeași direcție. Să-i motivezi, să crezi în ei, să-i determini să fie mai puternici din mental. Fotbalul nu e doar tactică”, spunea selecționerul francez.

Franța B a răpus Franța A

Bruno Metsu a convins o serie de jucători născuți în Franța, dar cu rădăcini senegaleze, să vină la lot. La Mondialul din Asia, a deplasat 23 de jucători, din care nu mai puțin de 21 evoluau pentru echipe de club din Franța! Firește, presa i-a numit pe senegalezi „Franța B”.