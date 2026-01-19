Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut - Antena Sport

Închide meniul
Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut

Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut
Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut

Dan Roșu Publicat: 19 ianuarie 2026, 9:11

Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut

Pape Thiaw

Conferinţa de presă de după meci a lui Pape Thiaw, selecţionerul Senegalului, care a învins Marocul cu 1-0 într-o finală confuză a Cupei Africii pe Naţiuni, duminică la Rabat, a trebuit să fie anulată „din motive de securitate”, relatează AFP.

Imediat după sosirea lui Thiaw, care le-a cerut jucătorilor săi să părăsească terenul când Brahim a primit un penalty discutabil după arbitrajul video în minutul 94, jurnaliştii marocani l-au huiduit pe selecţionerul senegalez şi s-au ridicat în picioare pentru a-i boicota discursul, cerându-i să „plece”.

Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă

Atitudinea lor a provocat o reacţie din partea jurnaliştilor senegalezi şi a izbucnit o tensiune puternică între cele două părţi, alţi jurnalişti din ambele ţări încercând în zadar să-i calmeze pe cei mai agresivi. Fără să scoată un cuvânt, Thiaw a părăsit sala de conferinţe de presă, fără ca acest lucru să calmeze audienţa.

După zece minute, oficialii Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) au anunţat că conferinţa de presă era „anulată din motive de securitate”, îndemnând jurnaliştii prezenţi să părăsească sala.

Cu câteva minute înainte, atacantul senegalez Pape Gueye, ales omul meciului, a rostit câteva cuvinte, explicând atitudinea Leilor din Teranga, care părăsiseră terenul înainte de a se întoarce la ordinul vedetei lor, Sadio Mané.

„Am simţit o oarecare nedreptate, pentru că, chiar înainte, fusese un fault pentru noi”, a explicat mijlocaşul. „Orice om ar fi puţin frustrat în situaţia asta. Dar Sadio (Mané) ne-a spus să ne întoarcem pe teren, ne-am mobilizat, am dat totul, am reuşit să marcăm şi să câştigăm meciul. (…) Astăzi, Senegalul are a doua stea”, a mai adăugat el.

Tensiunea nu s-a calmat imediat între jurnalişti, certuri izbucnind sporadic în centrul de presă unde se adunaseră după finală.

