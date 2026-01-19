Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă de reporterii din Maroc. Momente incredibile. Ce a făcut - Antena Sport

Conferinţa de presă de după meci a lui Pape Thiaw, selecţionerul Senegalului, care a învins Marocul cu 1-0 într-o finală confuză a Cupei Africii pe Naţiuni, duminică la Rabat, a trebuit să fie anulată „din motive de securitate”, relatează AFP.

Imediat după sosirea lui Thiaw, care le-a cerut jucătorilor săi să părăsească terenul când Brahim a primit un penalty discutabil după arbitrajul video în minutul 94, jurnaliştii marocani l-au huiduit pe selecţionerul senegalez şi s-au ridicat în picioare pentru a-i boicota discursul, cerându-i să „plece”.

Selecţionerul Senegalului, huiduit la conferinţă

Atitudinea lor a provocat o reacţie din partea jurnaliştilor senegalezi şi a izbucnit o tensiune puternică între cele două părţi, alţi jurnalişti din ambele ţări încercând în zadar să-i calmeze pe cei mai agresivi. Fără să scoată un cuvânt, Thiaw a părăsit sala de conferinţe de presă, fără ca acest lucru să calmeze audienţa.

După zece minute, oficialii Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF) au anunţat că conferinţa de presă era „anulată din motive de securitate”, îndemnând jurnaliştii prezenţi să părăsească sala.

Senegal manager Pape Thiaw left his press conference as Moroccan journalists were not happy with him… pic.twitter.com/7xuzpQUgqe

— george (@StokeyyG2) January 18, 2026