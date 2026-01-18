Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Senegal - Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani

Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani

Daniel Işvanca Publicat: 18 ianuarie 2026, 16:54

Comentarii
Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani

Senegal - Maroc / Colaj Antena Sport

Senegal – Maroc este finala acestei ediții a Cupei Africii pe Națiuni, disputa fiind una istorică pentru gazda competiției, care ar putea triumfa după o pauză de 50 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida care va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport, începând cu ora 21:00.

Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00)

Selecționata Marocului are șansa de a scrie istorie după 50 de ani de la singurul succes din Cupa Africii pe Națiuni. „Leii din Atlas” au jucat ultima oară finala competiției în anul 2004, iar ultimul triumf datează din 1976.

De partea cealaltă, naționala Senegalului joacă a treia finală din ultimele patru ediții disputate, iar aceștia vor încerca să repete performanța din anul 2021, când au învins naționala Egiptului.

Echipele probabile:

  • Senegal: Mendy – Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf – Camara, Gueye, Gueye P. – Ndiaye, Jackson, Mane.
  • Maroc: Bono – Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi – El-Aynaoui – Ezzalzouli, Saibara, El Khanoussi, Diaz – El Kaabi.
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Apariție de senzație la FCSB! Va juca primul meci cu CFR Cluj. Exclusiv
19:03
Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (20:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe locul doi. Echipele de start
19:00
LIVE SCOREIanis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta – Rayo
18:58
Leo Grozavu a răbufnit după ce a jucat la -5 grade Celsius: “Dacă era altă echipă, poate se punea problema”
18:52
LIVE TEXTCFR Cluj – Oţelul 1-0. Gălățenii sunt în inferioritate numerică
18:36
Tampa Bay Lightning – Dallas Stars LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 21:00). Se joacă reeditarea fineli din 2020
18:34
Vitoria Guimaraes – FC Porto LIVE VIDEO (22:30). Tony Strata dă piept cu liderul
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 4 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 5 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 6 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham