Senegal - Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani - Antena Sport

Senegal – Maroc este finala acestei ediții a Cupei Africii pe Națiuni, disputa fiind una istorică pentru gazda competiției, care ar putea triumfa după o pauză de 50 de ani.
Partida care va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport, începând cu ora 21:00.
Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00)
Selecționata Marocului are șansa de a scrie istorie după 50 de ani de la singurul succes din Cupa Africii pe Națiuni. „Leii din Atlas” au jucat ultima oară finala competiției în anul 2004, iar ultimul triumf datează din 1976.
De partea cealaltă, naționala Senegalului joacă a treia finală din ultimele patru ediții disputate, iar aceștia vor încerca să repete performanța din anul 2021, când au învins naționala Egiptului.
Echipele probabile:
- Senegal: Mendy – Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf – Camara, Gueye, Gueye P. – Ndiaye, Jackson, Mane.
- Maroc: Bono – Mazraoui, Masina, Aguerd, Hakimi – El-Aynaoui – Ezzalzouli, Saibara, El Khanoussi, Diaz – El Kaabi.
- Ianis Hagi, în afara lotului lui Alanyaspor pentru meciul cu Fenerbache. Ionuț Radu, titular în Celta – Rayo
- Imaginea cu Salah care i-a înfuriat pe egipteni, după ce starul lui Liverpool a ratat un penalty pentru „faraoni”
- Conducerea s-a conformat! Primul jucător prezentat de echipa lui Marius Șumudică
- Dennis Man, pe teren în victoria lui PSV cu Fortuna Sittard. Nota primită de român
- Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări