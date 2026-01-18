Senegal - Maroc LIVE SCORE (21:00). Gazda competiției poate scrie istorie după 50 de ani - Antena Sport

Senegal – Maroc este finala acestei ediții a Cupei Africii pe Națiuni, disputa fiind una istorică pentru gazda competiției, care ar putea triumfa după o pauză de 50 de ani.

Partida care va avea loc pe Stade Prince Moulay Abdallah din Rabat va fi transmisă în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport, începând cu ora 21:00.

Senegal – Maroc LIVE SCORE (21:00)

Selecționata Marocului are șansa de a scrie istorie după 50 de ani de la singurul succes din Cupa Africii pe Națiuni. „Leii din Atlas” au jucat ultima oară finala competiției în anul 2004, iar ultimul triumf datează din 1976.

De partea cealaltă, naționala Senegalului joacă a treia finală din ultimele patru ediții disputate, iar aceștia vor încerca să repete performanța din anul 2021, când au învins naționala Egiptului.

Echipele probabile: