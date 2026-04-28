Veste excelentă pentru Chivu! Revine la antrenamente și ar putea fi apt pentru meciul de titlu contra Parmei

Inter poate deveni campioană în Serie A în următoarea etapă, gruparea antrenată de Cristi Chivu urmând să înfrunte fosta sa echipă Parma, într-un meci programat pe data de 3 mai.

Pentru antrenamentul planificat miercuri, tehnicianul român va avea parte de o revenire de excepție: Lautaro Martinez s-a recuperat și se va putea alătura grupului.

Lautaro Martinez revine la antrenamente

Lautaro Martinez nu a mai jucat pentru Inter din data de 5 aprilie, de la acel meci cu AS Roma, după ce a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon aproape o lună.

Vestea bună pentru Cristi Chivu este că atacantul argentinian va fi prezent la antrenamentul de miercuri, mai mult decât atât, se va pregăti alături de colegii săi.

În același timp, sunt șanse mari ca „taurul” să fie apt și pentru partida cu Parma Calcio, la care Inter ar putea să își adjudece titlul sau chiar să fie deja campioană a Italiei.