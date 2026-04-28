Încă o veste de coșmar pentru Cristi Chivu. Barcelona îl lasă fără cei mai importanți jucători

La un pas de titlu de campion în Serie A, Cristi Chivu se pregătește de o vară fierbinte. Asta pentru că vedetele sale sunt pe lista marilor cluburi europene.
Dacă despre Alessandro Bastoni este deja cunoscut faptul că FC Barcelona vrea să-l transfere în vară, acum apare un nou nume pe lista catalanilor: Lautaro Martinez!
Barcelona îl vrea pe Lautaro
Conform celor de la Cadena SER, Barcelona l-a trecut pe lista de achiziții pe Lautaro, în condițiile în care prima variantă, Julian Alvarez, are un preț prohibitiv, peste 130 de milioane de euro.
Cum Robert Lewandowski va pleca în această vară, Barcelona și-a făcut o listă de atacanți iar în fruntea acesteia se află Lautaro. În cazul în care nu îi pot convinge pe cei de la Inter să renunțe la căpitanul ei, Barcelona se va reorienta către Joao Pedro de la Chelsea.
- Vestea pe care o așteptau toți fanii Interului! Decizia luată de Procuratură, în scandalul cu arbitraje
- Veste excelentă pentru Chivu! Revine la antrenamente și ar putea fi apt pentru meciul de titlu contra Parmei
- Cristi Chivu pregăteşte o lovitură! Inter vrea să transfere de la rivala Juventus
- Real Madrid i-a fixat prețul jucătorului dorit de Cristi Chivu la Inter: 20 de milioane de euro
- „Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj