Încă o veste de coșmar pentru Cristi Chivu. Barcelona îl lasă fără cei mai importanți jucători

Imagine cu Cristi Chivu înaintea meciului cu Cagliari din Serie A / Getty Images

La un pas de titlu de campion în Serie A, Cristi Chivu se pregătește de o vară fierbinte. Asta pentru că vedetele sale sunt pe lista marilor cluburi europene.

Dacă despre Alessandro Bastoni este deja cunoscut faptul că FC Barcelona vrea să-l transfere în vară, acum apare un nou nume pe lista catalanilor: Lautaro Martinez!

Barcelona îl vrea pe Lautaro

Conform celor de la Cadena SER, Barcelona l-a trecut pe lista de achiziții pe Lautaro, în condițiile în care prima variantă, Julian Alvarez, are un preț prohibitiv, peste 130 de milioane de euro.

Cum Robert Lewandowski va pleca în această vară, Barcelona și-a făcut o listă de atacanți iar în fruntea acesteia se află Lautaro. În cazul în care nu îi pot convinge pe cei de la Inter să renunțe la căpitanul ei, Barcelona se va reorienta către Joao Pedro de la Chelsea.