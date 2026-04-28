Cristi Chivu pregăteşte o lovitură! Inter vrea să transfere de la rivala Juventus

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 10:09

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu şi Inter sunt tot mai aproape de a cuceri titlul în Serie A, dar antrenorul şi conducerea nerazzurrilor se gândesc deja la sezonul viitor şi pregătesc lista de transferuri din această vară. Ţinta liderului din Serie A este un jucător de la rivala Juventus.

Gleison Bremer, fundaşul brazilian al “Bătrânei Doamne”, este jucătorul dorit de Inter vara aceasta. Brazilianul a reintrat în atenţia nerazzurrilor, după ce Inter l-a mai vrut şi înainte ca acesta să semnze cu Juventus.

Inter îl vrea pe Gleison Bremer de la Juventus! Fundaşul a mai fost dorit în trecut de echipa lui Cristi Chivu

Potrivit sempreinter.com, care citează L’Interista, şefii lui Inter au pregătit un schimb, pentru a-l aduce pe Gleison Bremer la Milano. Jucătorul pe care Inter vrea să îl ofere este Davide Frattesi. Fotbalistul de 26 de ani vrea să plece de la Inter, iar Luciano Spalletti, antrenorul lui Juventus, a pus deja ochii pe acesta.

Inter are mare nevoie la vară de un fundaş, în condiţiile în care Francesco Acerbi va pleca de la echipă şi va lăsa un gol în apărarea echipei lui Cristi Chivu. Mai mult, Bremer a dat de înţeles înaintea derby-ului AC Milan – Juventus că îşi doreşte să ajungă la o echipă care luptă pentru trofee.

Situaţia lui Bremer nu este însă cea mai delicată. În ciuda faptului că îi sunt apreciate calităţile la Inter, accidentările brazilianului le dau ceva mai mult de gândit nerazzurrilor. Fundaşul de 29 de ani a ratat 10 meciuri la Juventus din cauza accidentărilor în acest sezon.

Bremer nu este singurul jucător de pe lista lui Inter. Presa din Spania a aflat că echipa lui Cristi Chivu a pus ochii şi pe Andriy Lunin, portarul ucrainean al lui Real Madrid. Echipa de pe Bernabeu i-a stabilit şi un preţ: 20 de milioane de euro.

  • 35 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Gleison Bremer, potrivit site-ului de specialitate, transfermarkt.com
Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Observator
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
Fanatik.ro
Șalupa lui Nicolae Ceaușescu, scoasă din patrimoniul MApN printr-un document clasificat de Marcel Ciolacu, în 2024. Cine a preluat ambarcațiunea si cât valorează. Documente
11:07

Florin Tănase a numit antrenorul pe care îl vrea la FCSB: “A avut rezultate incredibile”
10:59

Un nou scandal la Real Madrid! Dani Carvajal, surprins în timp ce îl ironiza pe Trent Alexander-Arnold
10:51

Scenariul luat în calcul de spanioli în cazul lui Lamine Yamal, la Campionatul Mondial 2026. Ce meciuri ar putea rata
10:37

Emoţii pentru fiul lui Zinedine Zidane înainte de Cupa Mondială 2026! A suferit o fractură a maxilarului
10:35

Andrei Nicolescu a numit sezonul în care Dinamo va câştiga titlul: “Asta e proiecţia noastră”
10:04

Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Vezi toate știrile
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 3 Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo! 4 „Un nou Calciopoli?!” Ce riscă Interul lui Chivu în acest moment, după scandalul de arbitraj 5 Anunţul lui Mihai Stoica despre venirea lui Pirlo pe banca FCSB 6 Ce s-a putut auzi din vestiarul Universităţii Craiova în timp ce Adrian Rus era la interviu! Scandări oribile
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor
Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte”