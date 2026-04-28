Cristi Chivu pregăteşte o lovitură! Inter vrea să transfere de la rivala Juventus

Cristi Chivu şi Inter sunt tot mai aproape de a cuceri titlul în Serie A, dar antrenorul şi conducerea nerazzurrilor se gândesc deja la sezonul viitor şi pregătesc lista de transferuri din această vară. Ţinta liderului din Serie A este un jucător de la rivala Juventus.

Gleison Bremer, fundaşul brazilian al “Bătrânei Doamne”, este jucătorul dorit de Inter vara aceasta. Brazilianul a reintrat în atenţia nerazzurrilor, după ce Inter l-a mai vrut şi înainte ca acesta să semnze cu Juventus.

Inter îl vrea pe Gleison Bremer de la Juventus! Fundaşul a mai fost dorit în trecut de echipa lui Cristi Chivu

Potrivit sempreinter.com, care citează L’Interista, şefii lui Inter au pregătit un schimb, pentru a-l aduce pe Gleison Bremer la Milano. Jucătorul pe care Inter vrea să îl ofere este Davide Frattesi. Fotbalistul de 26 de ani vrea să plece de la Inter, iar Luciano Spalletti, antrenorul lui Juventus, a pus deja ochii pe acesta.

Inter are mare nevoie la vară de un fundaş, în condiţiile în care Francesco Acerbi va pleca de la echipă şi va lăsa un gol în apărarea echipei lui Cristi Chivu. Mai mult, Bremer a dat de înţeles înaintea derby-ului AC Milan – Juventus că îşi doreşte să ajungă la o echipă care luptă pentru trofee.

Situaţia lui Bremer nu este însă cea mai delicată. În ciuda faptului că îi sunt apreciate calităţile la Inter, accidentările brazilianului le dau ceva mai mult de gândit nerazzurrilor. Fundaşul de 29 de ani a ratat 10 meciuri la Juventus din cauza accidentărilor în acest sezon.