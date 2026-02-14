Moment controversat în Inter - Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului - Antena Sport

A fost un moment controversat în derby-ul dintre Inter și Juventus, din etapa a 25-a din Serie A. Torinezii au rămas în inferioritate numerică cu puțin înainte de pauză, în duelul cu echipa lui Cristi Chivu.
Concret, în minutul 42, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault comis asupra lui Alessandro Bastoni.
Moment controversat în Inter – Juventus: Kalulu, eliminat
Arbitrul Federico La Penna nu a stat prea mult pe gânduri și i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu. Însă, reluările au arătat că mijlocașul lui Juventus nu l-a lovit pe Alessandro Bastoni, ci doar l-a atins ușor pe braț, înainte ca acesta să cadă pe teren.
‼️Il secondo giallo per #Kalulu è inesistente: il francese sfiora a malapena il braccio di #Bastoni, che crolla a terra, mentre le gambe restano ben distanti😳
😱Incredibile come non possa intervenire da regolamento il Var#InterJuventus #Inter #Juve pic.twitter.com/8EY5FfQieM
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 14, 2026
Jucătorii lui Juventus au protestat, după decizia arbitrului. Kalulu a cerut chiar ca arbitrajul video să intervină, însă acest lucru nu a mai fost posibil, fiind trimis la vestiare înainte de pauză.
Italienii au reacționat și ei, după eliminarea lui Kalulu. Ei au subliniat că Bastoni a exagerat în momentul duelului cu mijlocașul lui Juventus: „Kalulu l-a atins pe apărătorul nerazzurrilor, care accentuează mult, și primește al doilea cartonaș galben”, au notat cei de la gazzetta.it.
„O eliminare controversată a lui Kalulu”, au transmis și cei de la corrieredellosport.it. „Eliminat după un fault foarte, foarte suspect”, au scris și cei de la fcinternews.it.
Scorul a fost deschis de Inter, în derby-ul cu Juventus, după ce șutul lui Luis Henrique a fost deviat în propria poartă de Andrea Cambiaso, în minutul 17. Nouă minute mai târziu, mijlocașul italian și-a luat revanșa și a reușit să restabilească egalitatea.
