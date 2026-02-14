Moment controversat în Inter - Juventus. „Bătrâna Doamnă”, în inferioritate numerică după o decizie contestată a arbitrului - Antena Sport

A fost un moment controversat în derby-ul dintre Inter și Juventus, din etapa a 25-a din Serie A. Torinezii au rămas în inferioritate numerică cu puțin înainte de pauză, în duelul cu echipa lui Cristi Chivu.

Concret, în minutul 42, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaș galben, după un fault comis asupra lui Alessandro Bastoni.

Moment controversat în Inter – Juventus: Kalulu, eliminat

Arbitrul Federico La Penna nu a stat prea mult pe gânduri și i-a arătat al doilea cartonaș galben lui Pierre Kalulu. Însă, reluările au arătat că mijlocașul lui Juventus nu l-a lovit pe Alessandro Bastoni, ci doar l-a atins ușor pe braț, înainte ca acesta să cadă pe teren.

Jucătorii lui Juventus au protestat, după decizia arbitrului. Kalulu a cerut chiar ca arbitrajul video să intervină, însă acest lucru nu a mai fost posibil, fiind trimis la vestiare înainte de pauză.