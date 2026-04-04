Chivu face tackling la Barcelona. Cum vrea să-l țină pe Bastoni la Inter: „Știe să ia deciziile corecte”

Sebastian Ujica Publicat: 4 aprilie 2026, 17:22

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Primul nume de pe lista lui FC Barcelona pentru această vară este al lui Alessandro Baston, fundașul celor de la Inter, cel care este aspru criticat în Italia după cartonașul roșu primit în meciul de baraj al Italiei cu Bosnia.

Antrenorul lui Bastoni la Inter, Cristi Chivu, speră să-l convingă pe fundașul de 26 de ani să refuze ofertele și să rămână în Serie A.

Chivu vrea să-l țină la Inter

Chivu a fost întrebat direct despre oferta Barcelonei pentru Bastoni și dacă ar fi o variantă mai bună să plece în condițiile în care e tot mai contestat în Italia. Antrenorul român spune că știe că e conștient că nu-l poate ține cu forța pe Bastoni, însă mizează pe judecata acestuia.

„Îl sfătuiesc să plece din Italia? Eu trebuie să-i ofer liniște și încredere, lui și celorlalți. Nu pot controla viitorul lui, ce vrea să facă. Știu că este foarte fericit la Inter și că face parte din acest grup minunat.

A dat mereu 100%, asta mă interesează. Fiecare dintre noi este responsabil pentru deciziile pe care le ia. Cât timp este aici, va da mai mult de 100% pentru noi. Fie că e vorba de două luni sau doi ani, nu îi pot influența alegerile. M-aș bucura să rămână, dar sunt mulțumit și așa.

Incertitudinile din fotbal, pentru un antrenor, sunt acestea. El va decide, dar a demonstrat în ultimii ani că știe să ia deciziile corecte. Indiferent ce va face, fotbalul mondial va avea mereu parte de un jucător de mare calitate” a spus Cristi Chivu despre interesul Barcelonei pentru Bastoni.

