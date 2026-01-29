Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho! Care sunt posibilele adversare ale lui Inter în play-off-ul Champions League - Antena Sport

Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Borussia Dortmund, din ultima etapă a grupei principale UEFA Champions League, dar echipa lui Cristi Chivu a ratat calificarea directă în optimile de finală. Inter s-a clasat pe locul 10, cu 15 puncte.

Pentru calificarea în optimile de finală, Inter trebuie să treacă de play-off-ul care se va disputa în dublă manşă. Echipa lui Chivu îşi cunoaşte în acest moment posibilele adversare.

Cristi Chivu îl poate întâlni pe Jose Mourinho în play-off-ul Champions League! Benfica şi Bodo/Glimt, posibilele adversare ale lui Inter

Benfica, echipa pregătită de Jose Mourinho, fostul antrenor al lui Chivu de la Inter, este una dintre posibilele adversare al nerazzurrilor. Lusitanii au obţinut dramatic calificarea în play-off, după ce au câştigat cu 4-2 meciul cu Real Madrid şi au încheiat pe locul 24 grupa principală. Golul al patrulea, marcat de portarul Trubin la ultima fază, a fost decisiv, reuşind să se califice în detrimentul celor de la Marseille, datorită golaverajului mai bun.

The Champions League standings table after the end of the league phase 📊 pic.twitter.com/uDIrkLtnh7

— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 28, 2026

Cealaltă posibilă adversară a lui Inter din play-off-ul Champions League este Bodo/Glimt, echipa care a încheiat grupa principală pe locul 23. Norvegienii au înregistrat două rezultate uriaşe în ultimele două etape. Mai întâi, ei au învins-o pe Manchester City pe teren propriu, scor 3-1, iar în ultima etapă s-au impus pe Metropolitano din Madrid, împotriva lui Atletico, scor 2-1.