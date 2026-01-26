Chivu și Inter, "ignorați" de Allegri după Roma - Milan 1-1. "Rossonerii" au pierdut teren în lupta la titlu - Antena Sport

Închide meniul
Chivu și Inter, “ignorați” de Allegri după Roma – Milan 1-1. “Rossonerii” au pierdut teren în lupta la titlu

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 10:05

Cristi Chivu - Massimilano Allegri / Colaj Profimedia

AC Milan a obținut doar un egal în fața celor de la AS Roma pe Stadio Olimpico, scor 1-1, un rezultat ce i-a permis Interului lui Cristi Chivu să se distanțeze în fruntea Serie A la cinci puncte de marea rivală. Cu toate acestea, antrenorul “rossonerilor”, Massimiliano Allegri, nu și-a concentrat deloc discursul de după meci pe lupta pentru Scudetto.

AC Milan este una dintre echipele aflate în vârful clasamentului din Serie A și în același timp o formație care e considerată de specialiști drept o candidată la titlu. De aceea, după ce formația din Lombardia a remizat cu AS Roma, echipă aflată pe locul 3 în Serie A, presa a speculat momentul pentru a spune că acest rezultat o avantajează pe Inter.

Ce a spus Allegri după AS Roma – AC Milan 1-1

După meciul de pe Stadio Olimpico dintre capitolini și AC Milan, “rossonerii” au ajuns la 47 de puncte, în timp ce Inter a atins “borna” de 52 după victoria din weekend cu Pisa. Deși formația lui Allegri se află pe locul 2 în clasament, antrenorul italian nu a pomenit deloc de lupta pentru Scudetto, ci s-a concentrat pe cum și-a păstrat ecartul față de Roma în clasament și cum s-a mai distanțat la un punct față de Napoli, învinsă de Juventus în aceeași seară.

În primele șapte, opt minute am jucat bine, după care a venit Roma și am făcut greșeli. Au atacat bine, au ajuns primii la mingea a doua. Maginan ne-a ținut în viață și a avut intervenții foarte bune.

Odată ce am preluat conducerea, meciul părea să fie conform planului, dar se pot întâmpla incidente. În orice caz, ieșim cu un rezultat bun, un egal la Roma în acest moment al sezonului e foarte important.

Am câștigat un punct față de Napoli și am ținut-o pe Roma la patru puncte, totul e important pentru obiectivul final“, a spus tehnicianul “rossonerilor”, potrivit gazzetta.it.

Este de menționat că în ultimele luni, Allegri a vorbit mereu doar de obținerea unui loc de Champions League, ci nu titlul, dorind probabil să nu pună presiune pe jucătorii săi. AC Milan este în grafic pentru a satisface dorința italianului, însă cu siguranță un Scudetto i-ar oferi o fericire și mai mare, deși experimentatul antrenor nu vrea să discute de acest lucru momentan.

1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 3 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
