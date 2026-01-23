Inter - Pisa 6-2. ”Remontada” senzațională a echipei antrenate de Cristi Chivu! 6 puncte peste rivala Milan - Antena Sport

Inter a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu și-a trecut în cont o nouă victorie în campionatul Italiei. Meciul nu a fost deloc unul ușor pentru român.

Pisa a condus cu scorul de 2-0 la Milano, dar formația pregătită de tehnicianul român a revenit fantastic în joc și a întors rezultatul până la pauză. Victoria a fost asigurată de execuția senzațională a lui Dimarco, dar și de golurile marcate de Bonny și Mkhitaryan.

Inter – Pisa 6-2

Final de meci!

Min. 90+3: Inter – Pisa 6-2! Marchează pe final și Mkhitaryan.

Min. 86: Inter – Pisa 5-2! Bonny înscrie și el pentru echipa lui Chivu.