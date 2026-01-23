Inter - Pisa 6-2. ”Remontada” senzațională a echipei antrenate de Cristi Chivu! 6 puncte peste rivala Milan - Antena Sport

Inter a deschis etapa cu numărul 22 din Serie A, iar echipa antrenată de Cristi Chivu și-a trecut în cont o nouă victorie în campionatul Italiei. Meciul nu a fost deloc unul ușor pentru român.
Pisa a condus cu scorul de 2-0 la Milano, dar formația pregătită de tehnicianul român a revenit fantastic în joc și a întors rezultatul până la pauză. Victoria a fost asigurată de execuția senzațională a lui Dimarco, dar și de golurile marcate de Bonny și Mkhitaryan.
Inter – Pisa 6-2
Final de meci!
Min. 90+3: Inter – Pisa 6-2! Marchează pe final și Mkhitaryan.
Min. 86: Inter – Pisa 5-2! Bonny înscrie și el pentru echipa lui Chivu.
Min. 82: Inter – Pisa 4-2! Eurogol marcat de Dimarco!
Min. 46: A început repriza secundă.
Pauză!
Min. 45+2: Inter – Pisa 3-2! Esposito completează „remontada” Interului!
Min. 41: Inter – Pisa 2-2! Nebunie la Milano! Lautaro Martinez restabilește egalitatea.
Min. 39: Inter – Pisa 1-2! Zielinski reduce din diferență din penalty!
Min. 23: Inter – Pisa 0-2! Moreo dublează avantajul oaspeților.
Min. 11: Inter – Pisa 0-1! Stefano Moreo a deschis surprinzător scorul.
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
- INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Bastoni, De Vrij – L. Henrique, Zielinski, Mkhitaryan, Sucic, C. Augusto – L. Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
- PISA (3-4-1-2): Scuffet – Calabresi, Canestrelli, Capolla – Toure, Marin, Aebischer, Angori – Moreo – Meister, Tramoni. Antrenor: Alberto Gilardino
Interul lui Cristi Chivu deschide runda cu numărul 22 din Serie A, iar echipa tehnicianului român vrea să facă uitat acel eșec din UEFA Champions League, scor 1-3 cu Arsenal.
Vicecampioana Italiei își propune să obțină a 17-a victorie din acest sezon, profitând și de forma slabă a oaspeților, care nu au mai câștigat din 7 noiembrie 2025 în campionat.
Echipele probabile:
INTER MILANO (3-5-2): Sommer – Bisseck, Akanji, C. Augusto – L. Henrique, Barella, Mkhitaryan, Sucic, Dimarco – L. Martinez, Esposito. Antrenor: Cristi Chivu
PISA (3-4-1-2): Scuffet – Calabresi, Caracciolo, Canestrelli – Toure, Marin, Aebischer, Angori – Moreo – Durosinmi, Tramoni. Antrenor: Alberto Gilardino
