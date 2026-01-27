Colosul din Europa care a demaraj deja negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin - Antena Sport

Închide meniul
Colosul din Europa care a demaraj deja negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin

Dan Roșu Publicat: 27 ianuarie 2026, 8:28

Colosul din Europa care a demaraj deja negocierile pentru transferul lui Radu Drăguşin

Radu Drăguşin, la un antrenament - Profimedia Images

În ultima perioadă, s-a scris intens despre o revenire a lui Radu Drăguşin (23 de ani) în Serie A, ţinând cont că internaţionalul nostru nu poate fi titular la Tottenham, acolo unde Van de Ven şi Romero sunt bătuţi în cuie.

Astfel că, după ce conducerea Romei a decis că nu poate satisface condiţiile impuse de Spurs, AC Milan a rămas singura echipă din Serie A aflată în cursa pentru achiziţionarea stopperului cotat la 22 de milioane de euro.

AC Milan, pe urmele lui Radu Drăguşin

Negocierile dintre cele două părţi au demarat luni seară, iar totul pare că a ajuns să depindă de o singură condiţie. Milan şi Tottenham au ajuns la un numitor comun pentru un împrumut până la finalul sezonului.

Apoi, Milan vrea să includă în contract o opţiune de cumpărare în funcţie de obţinerea unui loc de Champions League. De cealaltă parte, Spurs vrea o obligativitate de cumpărare, în cazul în care rossonerii vor prinde cupele europene, un lucru realizabil.

În acest moment, după primele 22 de etape disputate din acest sezon de Serie A, Milan e pe 2, la 5 puncte de Juventus, prima care nu ocupă un loc de Champions League. De asemenea, Diavolii au un avans de 12 puncte faţă de Atalanta, prima aflată pe o poziţie care nu duce în cupele europene în stagiunea viitoare.

Revenit după un an de pauză, Radu Drăguşin a prins doar 7 minute în acest sezon în tricoul lui Tottenham.

