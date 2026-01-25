AC Milan și-a făcut planul pentru a-l transfera pe Radu Drăgușin. Când ar putea reveni românul în Serie A - Antena Sport

Presa din Italia a venit recent cu o informație extrem de interesantă, și anume că AC Milan este și ea pe urmele lui Radu Drăgușin. Recent, jurnalistul Nicolo Schira a scris și el despre interesul “rossonerrilor” pentru fundașul român și a dezvăluit care este planul echipei antrenate de Massimiliano Allegri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Radu Drăgușin a fost asociat în ultima perioadă cu o plecare de la Tottenham, ținând cont că fundașul nu va fi în mod cert un om de bază în echipa lui Thomas Frank. Deși a revenit după accidentarea suferită la ligamentul încrucișat, stoperul a bifat doar câteva minute în două meciuri, cel mai recent fiind cel cu Burnley în care a evoluat timp de 70 de secunde.

Cum ar putea ajunge Radu Drăgușin la AC Milan

Încă de la începutul perioadei de mercato, Drăgușin a fost asociat cu o revenire în Italia, iar fotbalistul și-a dat și el acordul în acest sens, AS Roma fiind echipa care a insistat pentru el. După ce negocierile dintre capitolini și Spurs s-au împotmolit, pe fir a intrat și AC Milan, al cărei plan a fost dezvăluit de Nicolo Schira.

Italianul a scris pentru tuttosport.com cum Drăgușin este apreciat de directorul sportiv al “rossonerrilor”, Igli Tare, motiv pentru care oficialul italienilor a luat legătura cu impresarii fotbalistului, Florin Manea și Gabriele Giuffrida. AC Milan va încerca să îl împrumute inițial pe stoperul român și să aibă o opțiune de cumpărare, exact genul de ofertă pe care Tottenham a refuzat-o din partea Romei.

Rămâne de văzut dacă “diavolii” vor plusa din punct de vedere financiar sau dacă vor găsi soluția pentru a-l aduce pe Drăgușin pe San Siro. Nicolo Schira mai notează că AC Milan ar vrea să parafeze această mutare în ultimele zile ale perioadei de mercato din Italia, care se încheie pe 1 februarie.