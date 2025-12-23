Cristi Chivu şi jucătorii lui Inter au vizitat un spital de copii şi au împărţit cadouri: "Un gest simplu, dar prețios" - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 23 decembrie 2025, 12:13

Cristi Chivu, în vizită la un spital din Milano / inter.it

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost alături de câţiva jucători la Spitalul San Raffaele din Milano. Delegaţia lui Inter, condusă de Chivu şi de vicepreşedintele Javier Zanetti, a împărţit cadouri copiilor bolnavi înainte de Crăciun.

Întorşi din Arabia Saudită, după ce au pierdut meciul din semifinala Supercupei Italiei cu Bologna, nerazzurrii au vrut să le facă o bucurie copiilor înaintea sărbătorilor de iarnă. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“Marea inimă a fotbalului milanez bate pentru cei mici. Secția de pediatrie a Spitalului San Raffaele s-a colorat în negru și albastru, grație vizitei dinaintea Crăciunului a unei delegații numeroase a lui Inter, condusă de vicepreședintele Javier Zanetti, de antrenorul Cristian Chivu și de Denzel Dumfries”, a postat Fundaţia Gruppo San Donato ETS, pe Instagram.

Pentru Inter a devenit deja o tradiţie să viziteze spitalele de copii din Milano în preajma sărbătorilor de iarnă. Alături de Chivu, Zanetti şi Dumfries au fost şi jucătorii de la Primavera, dar şi jucătoarele echipei feminine.

“Inter sprijină spitalele și secțiile de pediatrie ale orașului pe tot parcursul anului prin diverse inițiative, cum ar fi invitațiile la stadion și Cupa Câștigătorilor, turneul la care participă tineri pacienți din unitățile europene de oncologie pediatrică.

Este un angajament constant care își găsește unul dintre cele mai semnificative momente în perioada Crăciunului. Potrivit tradiției, de Crăciun, familia nerazzurrilor a vizitat secțiile de pediatrie pentru a împărtăși un moment de bucurie cu tinerii pacienți și cu personalul medical.

Un gest simplu, dar prețios, care în fiecare an reînnoiește legătura dintre Club și instituțiile de asistență medicală din oraș”, a scris Inter, pe site-ul oficial.

Inter revine pe teren după Crăciun, pe 28 decembrie, atunci când va juca pe terenul lui Atalanta. Echipa lui Cristi Chivu este lider în Serie A după 15 etape, cu 33 de puncte, fiind urmată de AC Milan, cu 32 de puncte, şi Napoli, cu 31 de puncte.

