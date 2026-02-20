Continuă scandalul uriaş de pariuri din Turcia: 32 de suspecţi au fost reţinuţi - Antena Sport

Închide meniul
Continuă scandalul uriaş de pariuri din Turcia: 32 de suspecţi au fost reţinuţi

Dan Roșu Publicat: 20 februarie 2026, 11:29

Comentarii
Minge fotbal - Profimedia Images

Autorităţile turce au reţinut vineri 32 de suspecţi, printre care şi oficiali ai unor cluburi de fotbal, în cadrul unei anchete extinse privind presupuse aranjamente de meciuri şi pariuri ilegale în ligile profesioniste din ţară, a anunţat parchetul din Istanbul.

Procuratura a precizat într-un comunicat că suspecţii au fost identificaţi ca fiind cei care au pariat pe meciurile propriilor echipe, inclusiv pe echipele adverse de la meciurile oficiale.

Poliţia a desfăşurat operaţiuni în 10 provincii pentru a captura suspecţii, a adăugat aceasta, în timp ce se depuneau eforturi pentru prinderea unui suspect rămas.

Procuratura nu a precizat cine erau suspecţii sau cu ce cluburi aveau legătură.

Autorităţile turce au desfăşurat o serie de anchete şi au efectuat arestări în legătură cu pariurile ilegale şi aranjarea meciurilor în ligile profesionale de fotbal din Turcia, inclusiv în Super Lig.

Federaţia Turcă de Fotbal a suspendat 149 de arbitri şi asistenţi pentru pariuri pe meciuri, iar zeci de persoane, inclusiv preşedinţi de cluburi, jucători de top şi comentatori, au fost reţinute sau arestate în cadrul anchetelor.

