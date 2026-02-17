Sancțiuni aspre pentru cei de la Juventus, după scenele de la finalul partidei cu Inter! Ce pedeapsă a primit Chiellini - Antena Sport

Comisia de Disciplină a luat rapid măsuri după incidentele de la finalul meciului dintre Inter – Juventus Torino, iar cei pedepsiți au fost oficialii „Bătrânei Doamne”.

Damien Comolli și Giorgio Chiellini au avut reacții agresive la adresa arbitrului imediat după fluierul final. Cei doi au fost suspendați, dar și amendați de oficialii Federației din Italia.

Damien Comolli și Giorgio Chiellini, sancționați după incidentele de la Inter – Juventus

Interul lui Cristi Chivu a obținut o victorie mare contra rivalei Juventus în lupta pentru titlu din Italia, însă partida de la Milano a fost marcată și de un moment controversat, atunci când centralul Federico La Penna l-a eliminat pe Pierre Kalulu.

După fluierul final, Damien Comolli și Giorgio Chiellini au coborât pe gazon pentru a-i cere socoteală arbitrului, însă comportamentul directorului executiv de la Juventus a fost unul agresiv, cel puțin în opinia membrilor Comisiei de Disciplină.

Oficialul „Bătrânei Doamne” a fost suspendat până la data de 31 martie și a primit și o amendă în valoare de 15.000 de euro. Nici Chiellini nu a scăpat, el fiind suspendat până la data de 27 februarie.