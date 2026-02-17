"Am exagerat, spun fără ezitare". Alessandro Bastoni a rupt tăcerea după ce s-a întâmplat în Inter - Juventus - Antena Sport

Alessandro Bastoni, fundașul celor de la Inter, a oferit o primă reacție după ce întreg scandalul iscat de el după meciul câștigat de Inter contra lui Juventus. Stoperul “nerazzurrilor” a recunoscut că a exagerat căderea în duelul cu Pierre Kalulu și a ținut să își ceară scuze familiei sale și arbitrului Federico La Penna pentru ce generat ulterior acea fază.

Contextul scandalului de la Inter – Juventus 3-2: În minutul 42 al partidei, la scorul de 1-1, Pierre Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben după un duel cu Alessandro Bastoni. Faza a creat un scandal uriaş, deoarece pe reluări s-a putut observa că mijlocaşul lui Juventus abia l-a atins pe adversarul de la Inter, care a plonjat spectaculos. În plus, stoperul “nerazzurrilor” avea și el deja un galben, iar anumite voci au spus că el trebuia să primească al doilea galben pentru simulare și să fie eliminat.

Prima reacție a lui Bastoni după Inter – Juventus

La câteva zile după Derby d’Italia, Bastoni a vorbit la conferința de presă organizată înainte de meciul echipei sale contra lui Bodo/Glimt din UCL. Fundașul de 26 de ani a dezvăluit că a exagerat pentru a obține un “galben” la Kalulu, dar a ținut să puncteze că reacția sa de după eliminarea adversarului său, atunci când a izbucnit în fericire, a fost exagerată.

Ulterior, Bastoni a discutat și despre amenințările pe care le-au primit el și soția sa, Camilla, motiv pentru care a trebuit să își închidă comentariile pe rețelele sociale. Fundașul a vrut să le transmită celor care îl ascultă că nu e deloc afectat și că abia așteptă meciul de miercuri seara.

“Am vrut să fiu aici să împărtășesc versiunea mea a serii de sâmbătă. A fost corect și potrivit să ies în față și să-mi explic sentimentele. Când am simțit contactul, am exagerat căderea, spun asta fără ezitare.