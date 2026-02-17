Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter - Juventus 3-2: "Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent" - Antena Sport

Serse Cosmi (67 de ani), cunoscutul antrenor din anii 2000 din Italia, i-a criticat pe Cristi Chivu şi pe Giorgio Chiellini după Inter – Juventus 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cosmi nu a fost de acord cu declaraţiile celor doi. Cristi Chivu a susţinut că eliminarea lui Kalulu a fost una corectă. De cealaltă parte, oficialul lui Juve a fost vehement: “ăsta nu a fost fotbal”.

Cristi Chivu, criticat din nou

“Derby tensionat? Da, au fost multe aşteptări, dar nu mi-au plăcut declaraţiile de la final. Nici chiar cele ale lui Chivu, ţinând cont că este un tip inteligent.

Nu mi-a plăcut nici ce a spus Chiellini, care ne-a spus că ăla nu a fost fotbal. Cu tot respectul, eu am experimentat ceva ce nu era fotbal”, a spus Serse Cosmi.

Cristi Chivu: “Kalulu trebuia să ştie”

“Pentru mine este o atingere uşoară, dar este contact. Trebuie să spunem asta, trebuie să recunoaştem. Şi eu am avut parte de atingeri uşoare în Liga Campionilor şi le-am spus mereu jucătorilor că nu trebuie să pună arbitrul într-o astfel de situaţie. Jucătorul meu a simţit mâna şi a arbitrul a dat al doilea galben.Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe.