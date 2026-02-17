Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter - Juventus 3-2: "Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: “Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent”

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 8:36

Cristi Chivu nu scapă de critici, după Inter – Juventus 3-2: Nu m-aşteptam de la el. E un tip inteligent

Cristi Chivu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Serse Cosmi (67 de ani), cunoscutul antrenor din anii 2000 din Italia, i-a criticat pe Cristi Chivu şi pe Giorgio Chiellini după Inter – Juventus 3-2.

Cosmi nu a fost de acord cu declaraţiile celor doi. Cristi Chivu a susţinut că eliminarea lui Kalulu a fost una corectă. De cealaltă parte, oficialul lui Juve a fost vehement: “ăsta nu a fost fotbal”.

Cristi Chivu, criticat din nou

“Derby tensionat? Da, au fost multe aşteptări, dar nu mi-au plăcut declaraţiile de la final. Nici chiar cele ale lui Chivu, ţinând cont că este un tip inteligent.

Nu mi-a plăcut nici ce a spus Chiellini, care ne-a spus că ăla nu a fost fotbal. Cu tot respectul, eu am experimentat ceva ce nu era fotbal”, a spus Serse Cosmi.

Cristi Chivu: “Kalulu trebuia să ştie”

“Pentru mine este o atingere uşoară, dar este contact. Trebuie să spunem asta, trebuie să recunoaştem. Şi eu am avut parte de atingeri uşoare în Liga Campionilor şi le-am spus mereu jucătorilor că nu trebuie să pună arbitrul într-o astfel de situaţie. Jucătorul meu a simţit mâna şi a arbitrul a dat al doilea galben.Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe.

Nu pun mâna pe un adversar cu un cartonaș galben, mai ales într-o situație în care este anticipat și riscă un contraatac”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

După acest meci, liderul Inter a ajuns la 61 de puncte, fiind la 8 puncte în faţa lui AC Milan, echipă care urmează să joace pe 18 februarie pe teren propriu, cu Como. Etapa viitoare, echipa lui Cristi Chivu va juca pe terenul lui Lecce. Până atunci, pe Inter o aşteaptă o deplasare lungă, în play-off-ul pentru optimile Champions League, pe terenul lui Bodo/Glimt.

