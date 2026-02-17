Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter - Juventus! "Absurdul e că Juventus dă lecții de morală" - Antena Sport

Antonio Cassano a avut o nouă reacţie după greşeala mare de arbitraj de la derby-ul Inter – Juventus 3-2, când Kalulu a fost eliminat după o simulare a lui Bastoni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul capricios atacant italian a vorbit despre perioada în care bianconerii au avut mai multe momente în care au fost ajutaţi decisiv în Serie A. A dat exemplu două episoade celebre: primul a avut loc în aprilie 1998, într-un Juve – Inter, în care Ronaldo a fost faultat dur în careu de Mark Iuliano, fără să primească nimic.

Al doilea, într-un Milan – Juventus, în care Muntari a marcat pentru 2-0, dar arbitrii le-au scos mingea din poartă rossonerilor. S-a făcut apoi 1-1 şi Juve a luat scudetto în sezonul respectiv, 2011-2012.

Antonio Cassano a făcut-o praf pe Juventus

”Bastoni a greșit, a simulat. Și eu am făcut la fel la un Roma – Brescia. Cred că a fost singura oară când am simulat în viața mea.

Oricui îl atacă pe Bastoni ar trebui să-i fie rușine. Instigă războinicii tastaturii, este jenant. Juve dă acum lecții de morală celor de la Inter sau celorlalți, dar nu mă mai frecați la cap! Ați făcut mai multe distrugeri decât grindina. În loc să instigăm, le cer fanilor lui Inter să îl aplaude pe Bastoni la primul meci de pe San Siro și să-l îmbrățișeze.