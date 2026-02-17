Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter - Juventus! "Absurdul e că Juventus dă lecții de morală" - Antena Sport

Închide meniul
Cea mai dură reacţie după scandalul uriaş de la Inter – Juventus! “Absurdul e că Juventus dă lecții de morală”

Dan Roșu Publicat: 17 februarie 2026, 11:38

Kalulu şi Bastoni, în timpul meciului Inter - Juventus 3-2 - Profimedia Images

Antonio Cassano a avut o nouă reacţie după greşeala mare de arbitraj de la derby-ul Inter – Juventus 3-2, când Kalulu a fost eliminat după o simulare a lui Bastoni.

Fostul capricios atacant italian a vorbit despre perioada în care bianconerii au avut mai multe momente în care au fost ajutaţi decisiv în Serie A. A dat exemplu două episoade celebre: primul a avut loc în aprilie 1998, într-un Juve – Inter, în care Ronaldo a fost faultat dur în careu de Mark Iuliano, fără să primească nimic.

Al doilea, într-un Milan – Juventus, în care Muntari a marcat pentru 2-0, dar arbitrii le-au scos mingea din poartă rossonerilor. S-a făcut apoi 1-1 şi Juve a luat scudetto în sezonul respectiv, 2011-2012.

Antonio Cassano a făcut-o praf pe Juventus

”Bastoni a greșit, a simulat. Și eu am făcut la fel la un Roma – Brescia. Cred că a fost singura oară când am simulat în viața mea.

Oricui îl atacă pe Bastoni ar trebui să-i fie rușine. Instigă războinicii tastaturii, este jenant. Juve dă acum lecții de morală celor de la Inter sau celorlalți, dar nu mă mai frecați la cap! Ați făcut mai multe distrugeri decât grindina. În loc să instigăm, le cer fanilor lui Inter să îl aplaude pe Bastoni la primul meci de pe San Siro și să-l îmbrățișeze.

Gigi Buffon, prietenul nostru și pe care îl iubesc, a spus el însuși că nu ar fi zis nimic dacă ar fi văzut mingea lui Muntari în poartă. Am pierdut un titlu din cauza acelui gol al lui Muntari despre care ziceam. Și să nu mai vorbim de episodul cu Iuliano și Ronaldo din alt celebru derby.

Absurdul e că Juventus dă lecții de morală. Peștele de la cap se împute. Să nu uităm toate dezastrele în favoarea lui Juve, acum toată lumea este indignată. Dar ce se întâmplă cu toți ceilalți care au plâns și au pierdut un scudetto?

Îl iubesc pe Chiellini, dar să nu uite cum se arunca și el la pământ când nici măcar nu fusese atins! Să nu-l facem pe Bastoni să pară un monstru. Înainte să fie moralistă, Juve ar trebui să vadă ce-a făcut”, a spus Cassano, la podcastul ”Viva el Futbol”.

