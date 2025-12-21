Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB - Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa - Atalanta - Antena Sport

Patronul Rapidului şi al clubului Genoa, Dan Şucu (62 de ani), nu a mers la derby-ul giuleştenilor cu FCSB. Şucu a ales să vadă din tribune meciul formaţiei Genoa cu Atalanta.
Şucu a fost surprins supărat, în tribune, după ce Genoa a rămas în 10 oameni. Portarul Nicola Leali a fost eliminat în minutul 3, Daniele De Rossi fiind nevoit să îl înlocuiască pe Aaron Caricol cu portarul de rezervă, Daniele Sommariva.
Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid. S-a dus la meciul Genoa – Atalanta
Dan Şucu mărturisea că Atalanta reprezintă modelul său în Serie A. Şucu îl lăuda pe patronul Atalantei, Antonio Percassi.
Genoa luptă pentru evitarea retrogradării. Înaintea meciului cu Atalanta, Genoa ocupa locul 16 în Serie A, cu 14 puncte. În acest moment prima echipă care retrogradează din Serie A este Verona, aflată pe locul 18, cu 12 puncte.
În sezonul trecut Genoa a terminat campionatul pe locul 13. Şucu a preluat pachetul majoritar de 77% dintre acţiunile clubului Genoa în schimbul a 40 de milioane de euro.
În derby-ul FCSB – Rapid, campioana s-a impus cu 2-1. Giuleştenii au suferit a doua înfrângere la rând, după cea din etapa trecută, 0-2, cu Oţelul.
