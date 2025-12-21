Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB - Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa - Atalanta - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta
Foto

Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta

Bogdan Stănescu Publicat: 21 decembrie 2025, 22:13

Comentarii
Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid! Cum a fost surprins în tribune la meciul Genoa – Atalanta
galerie foto Galerie (3)

Dan Şucu la un meci al lui Genoa / Profimedia Images

Patronul Rapidului şi al clubului Genoa, Dan Şucu (62 de ani), nu a mers la derby-ul giuleştenilor cu FCSB. Şucu a ales să vadă din tribune meciul formaţiei Genoa cu Atalanta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şucu a fost surprins supărat, în tribune, după ce Genoa a rămas în 10 oameni. Portarul Nicola Leali a fost eliminat în minutul 3, Daniele De Rossi fiind nevoit să îl înlocuiască pe Aaron Caricol cu portarul de rezervă, Daniele Sommariva.

Dan Şucu nu a mers la derby-ul FCSB – Rapid. S-a dus la meciul Genoa – Atalanta

Dan Şucu mărturisea că Atalanta reprezintă modelul său în Serie A. Şucu îl lăuda pe patronul Atalantei, Antonio Percassi.

Genoa luptă pentru evitarea retrogradării. Înaintea meciului cu Atalanta, Genoa ocupa locul 16 în Serie A, cu 14 puncte. În acest moment prima echipă care retrogradează din Serie A este Verona, aflată pe locul 18, cu 12 puncte.

În sezonul trecut Genoa a terminat campionatul pe locul 13. Şucu a preluat pachetul majoritar de 77% dintre acţiunile clubului Genoa în schimbul a 40 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

În derby-ul FCSB – Rapid, campioana s-a impus cu 2-1. Giuleştenii au suferit a doua înfrângere la rând, după cea din etapa trecută, 0-2, cu Oţelul.

 

Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 €Destinaţia exotică spre care se îndreaptă cei mai mulţi români de sărbători. Sejurul porneşte de la 2.240 €
Reclamă
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Poate lua Dinamo titlul în Liga 1 în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
Observator
Sistemul de 5.000 de lei care te scapă de musafirii nepoftiţi. La ce trebuie să fim atenţi de sărbători
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
Fanatik.ro
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată. Cum este numită acum soția lui David Beckham
23:16
Costel Gâlcă, cerere directă către conducerea Rapidului după ce giuleştenii au fost învinşi în derby-ul cu FCSB!
23:10
Florin Tănase, avertisment pentru rivale după FCSB – Rapid 2-1: “Nu știu dacă sunt așa siguri de play-off”
22:57
VIDEOWashington Capitals – Detroit Red Wings 2-3. Echipa lui Alex Ovechkin, învinsă cu un gol din prelungiri!
22:55
Denis Ciobotariu, abătut după FCSB – Rapid 2-1: “Pare că avem o teamă sau nu știu”
22:52
Alex Dobre a acuzat arbitrajul după FCSB – Rapid 2-1! Ce i-a cerut lui Istvan Kovacs
22:37
Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: “Îmi pare rău că se termină”
Vezi toate știrile
1 FCSB a renunţat la el, acum Rapid îl transferă! Fundaşul de naţională, gata să-şi dea acordul 2 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” 3 Transfer de la Universitatea Craiova la AEK Atena? Cu ce jucător a discutat patronul grecilor 4 Răspunsul lui Denis Drăguş la oferta FCSB. Anunţ surpriză din Turcia 5 Jucătorul lui Dinamo, „distrus” după eșecul cu UTA: „Chiar nu știu ce joacă, sincer vă spun” 6 Gigi Becali, transfer-surpriză la FCSB! Jucătorul pe care îl vrea patronul campioanei
Citește și