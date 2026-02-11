Antonio Conte a răbufnit când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu: „Ce e asta?” - Antena Sport

Antonio Conte (56 de ani) a răbufnit atunci când a fost întrebat despre lupta la titlu din Serie A cu Cristi Chivu (45 de ani). Antrenorul lui Napoli nu a înțeles de ce i-a fost adresată această întrebare, mărturisind că Inter „defilează” în campionat.
Nerazzurrii sunt pe primul loc, cu 58 de puncte, având un avans de nouă puncte față de Napoli, ocupanta locului trei.
Antonio Conte a răbufnit, când a fost întrebat despre lupta la titlu cu Cristi Chivu
După ce Napoli a ratat calificarea în semifinalele Cupei Italiei, Antonio Conte nici nu a vrut să audă despre lupta pentru al doilea Scudetto la rând cu Napoli. Tehnicianul italian a subliniat faptul că echipa sa s-a confruntat cu accidentări în acest sezon și nu a primit întăriri în perioada de mercato.
De asemenea, Conte nu a vrut să ofere declarații despre titlu, ținând cont de diferența de nouă puncte dintre Napoli și Inter.
„Ce întrebare e asta? Haideți să vorbim despre accidentări. Cine poate prezice accidentările? A fost perioada de transferuri, dar nu se poate face nimic fără bani.
Eu cred că noi realizăm ceva extraordinar în acest sezon. Titlul? Cum să vorbesc despre titlu când o echipă e la nouă puncte peste noi și noi avem mari probleme.
În față sunt Inter, care defilează, Juventus, Milan… Haideți să fim serioși când punem întrebări, pentru că devenim ridicoli”, a declarat Antonio Conte, conform presei din Italia.
În următoarea etapă de Serie A, Inter va avea derby cu Juventus, în timp ce pe Napoli o așteaptă duelul „de foc” cu AS Roma.
